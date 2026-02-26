「食・街・酒・旅」を愛するおとなのための情報誌、『おとなの週末』が自信を持っておすすめする旅の体験をご紹介します。今回は、神奈川・仙石原の美術館『ポーラ美術館』です。

雰囲気抜群！箱根の自然と美術の共生

箱根と言えば美術館、「ポーラ美術館」だ。コンセプトは、箱根の自然と美術の共生。確かに森にとけこむような空間だ。印象派を中心としたコレクション、建物内に差し込む光の美しさもいい。雰囲気抜群のレストランもあるのでお見逃しなく！

『ポーラ美術館』レストランは白で統一され美しい空間

仙石原『ポーラ美術館』

［施設名］『ポーラ美術館』

［住所］神奈川県足柄下郡箱根町仙石原小塚山1285

［電話］0460-84-2111

［営業時間］9時〜17時（入館は16時半まで）※レストラン11時〜17時（16時LO）

［入館料］おとな2200円、大学・高校生1700円、中学生以下 無料

［休日］会期中無休

［交通］箱根登山鉄道強羅駅から無料送迎バスで約8分

撮影／貝塚隆、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、彫刻作品が点在する「森の遊歩道」の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

【画像】モネの代表作に見立てたスイーツ （5枚）