「ズートシヤかわいい」キスマイ宮田、海外ディズニーを満喫！ 「彼氏感あって好き」「デート気分で嬉しい」
Kis-My-Ft2の宮田俊哉さんは2月25日、自身のInstagramを更新。アメリカ・カリフォルニアの「ディズニーランド・リゾート」で撮影した写真を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】海外ディズニーを満喫する宮田俊哉
ファンからは「ズートシヤかわいい」「ビーバーファッションかな？」「この世のかわいいを全部詰め込んでいる！」「異国の地でも王子様」「彼氏感あって好き」「デート気分で嬉しい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】海外ディズニーを満喫する宮田俊哉
「異国の地でも王子様」宮田さんは「カリフォルニアのディズニーの思い出」とつづり、7枚の写真を投稿。ぬいぐるみの付いた帽子を被り、ディズニーの世界観を満喫しています。「めっちゃ浮かれてる〜！！ 本当に楽しかったぜい！！」と振り返っているように、どの写真も満面の笑みです。
動画も公開23日の投稿で「カリフォルニアのディズニーに行ってきました〜！！」と報告し、動画を公開していた宮田さん。海外のディズニーリゾートに感動した様子です。ファンからは「デート疑似体験ありがとう助かる」「我らの王子」といった声が寄せられました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)