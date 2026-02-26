アリサ・リウがまさかの“寝落ち”…金メダル2個を首にかけ「彼女にしかできないことだ」【冬季五輪】

アリサ・リウの寝落ちに注目が集まった(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで金メダルに輝いたアリサ・リウ（米国）が寝落ちしてしまった瞬間が注目を集めた。

【動画】「みんなのプリンセス」アリサ・リウが寝落ちする瞬間をチェック

米国スケート連盟の公式インスタグラムは「しーっ、撮影中。アリサ・リウが寝てるよ」と記し、アリサ・リウが金メダル2個を首にかけて、笑顔で横になって眠る映像が投稿されている。動画の文面には「Sweet dreams queen（おやすみクイーン）」という記述がある。



この投稿には「そりゃあ、ひと休みする権利はあるよね」「金メダル2個を巻いて寝ることは彼女にしかできないことだ」「みんなのプリンセス」「はい、女王の睡眠を邪魔しないよ」といった声が届けられ、「いいね」は62万件以上となっている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]