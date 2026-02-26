イチローと大谷は「どっちが凄い存在？」　米OBからの“意地悪質問”に今永昇太が捻りだした答えは？「オホホッ(笑)。うーん……」

目下、スプリングトレーニングで汗を流している今永(C)Getty Images

「Mr.イチローとMr.オオタニ。どっちの方が凄い存在かな？」

カブスの今永昇太に思わぬ質問が飛んだ。

【動画】今永昇太がオープン戦初登板で好投！空振り三振を奪った圧巻シーンを見る

現地時間2月25日に公開となった米野球専門YouTubeチャンネル『Foul Territory』に、スプリングトレーニングに参加中の今永が出演。多岐にわたるトークを繰り広げる中で、番組司会のAJ・ピアジンスキー氏から冒頭の問いを受けた。

日本人として実に悩ましいクエスチョンだ。どちらも球史に名を残すスターであり、世界的に見ても異端な存在である。その背景を知り、意地悪な問いかけだと分かっているからこそ、ピアジンスキー氏はニヤっと笑って今永を見つめた。

当然のように今永も答えに苦慮。ピアジンスキー氏から質問を受けた直後には「オホホッ(笑)。うーん……」と思わず苦笑いを浮かべた。

そして、しばらく考え込んだ今永は「もちろんどっちも素晴らしい選手です」と切り出し、自らの考えを打ち明けた。