イチローと大谷は「どっちが凄い存在？」 米OBからの“意地悪質問”に今永昇太が捻りだした答えは？「オホホッ(笑)。うーん……」
目下、スプリングトレーニングで汗を流している今永(C)Getty Images
「Mr.イチローとMr.オオタニ。どっちの方が凄い存在かな？」
カブスの今永昇太に思わぬ質問が飛んだ。
【動画】今永昇太がオープン戦初登板で好投！空振り三振を奪った圧巻シーンを見る
現地時間2月25日に公開となった米野球専門YouTubeチャンネル『Foul Territory』に、スプリングトレーニングに参加中の今永が出演。多岐にわたるトークを繰り広げる中で、番組司会のAJ・ピアジンスキー氏から冒頭の問いを受けた。
日本人として実に悩ましいクエスチョンだ。どちらも球史に名を残すスターであり、世界的に見ても異端な存在である。その背景を知り、意地悪な問いかけだと分かっているからこそ、ピアジンスキー氏はニヤっと笑って今永を見つめた。
当然のように今永も答えに苦慮。ピアジンスキー氏から質問を受けた直後には「オホホッ(笑)。うーん……」と思わず苦笑いを浮かべた。
そして、しばらく考え込んだ今永は「もちろんどっちも素晴らしい選手です」と切り出し、自らの考えを打ち明けた。
「でもイチローさんはかなり前からメジャーリーグに来ている。今の僕がここにいるのもイチローさんのおかげだと思う。なので、ものすごくリスペクトは持っています」
大谷とイチロー氏のどちらに対する敬意を示した上で、歴史的背景で後者の名を挙げた今永。その答えの返す刀でピアジンスキー氏は「イチローはショウタからヒットを打てるかい？」と追及。これには「イエスッ」とキッパリ。やはり稀代の安打製造機へのリスペクトを示した。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。