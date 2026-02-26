AKB48佐藤綺星、次世代エースが魅せる“冬のオオカミコス” 現役メンバー48人全員の撮り下ろしも
アイドルグループ・AKB48の次世代エース、佐藤綺星が、26日発売の『週刊ヤングジャンプ』13号（集英社）の表紙＆巻頭グラビアに初登場する。佐藤は同誌初登場にして初表紙を飾る。
【表紙カット】冬の水着姿を披露した佐藤綺星
今回の撮影は、1st写真集とは異なる「冬」のシチュエーションで敢行。抜群の透明感を誇る水着姿に加え、冬らしい浴衣姿や、ファンの心をくすぐるオオカミコスプレなど、佐藤の多角的な魅力を凝縮した。
さらに、結成20周年を記念し、現役メンバー48人全員を撮り下ろした「AKB48名鑑」が特別付録となる豪華仕様だ。
センターグラビアにはねお＆野咲美優、巻末グラビアには天川星夏が登場する。
