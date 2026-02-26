JRÀçÀÐÀþ¡¢ÄÅÇÈÁÛÄê¤Ç·±Îý¡¡¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿Å¾¡¢ÀþÏ©¹ß¤êÆ¨¤²¤ë
¡¡µÜ¾ë¸©¤ÎÀçÂæ»Ô¤ÈÀÐ´¬»Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°JRÀçÀÐÀþ¤Ç26Æü¡¢ÄÅÇÈ¤òÁÛÄê¤·¤¿ÈòÆñ·±Îý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾èµÒ¤ä¼Ò°÷¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤È2011Ç¯3·î¤Ëµ¯¤¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÉ÷²½ËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÁÀ¤¤¡£Ìó150¿Í¤¬ÀþÏ©¤Ë¹ß¤ê¡¢Æ¨¤²¤ë¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡µÜ¾ë¸©²¤ò¿Ì¸»¤Ë¿ÌÅÙ6¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¡¢ÂçÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬½Ð¤¿¤È¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡£3·î14Æü¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿Å¾¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ö¾¸¤¬ÉÔºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢±¿Å¾»Î¤Î¤ß¤¬¼ÖÆâ¤ÎÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡Àµ¸á²á¤®¡¢Îó¼Ö¤¬Åì¾¾Åç»ÔÆâ¤ÎÀþÏ©¾å¤Ç¶ÛµÞÄä¼Ö¤·¡¢±¿Å¾»Î¤¬¡ÖÄÅÇÈ¤¬Íè¤Þ¤¹¡£Æ¨¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¾èµÒÌò¤Î¹â¹»À¸¤é¤Ï½õ¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¼¡¡¹¤È¹ß¤ê¤ë¤È¡¢Áö¤Ã¤Æ¶á¤¯¤Î¸ø±à¤ËÈòÆñ¤·¤¿¡£