金メダルを獲得したりくりゅうペアがミラノでの残念な思い出を語りました。

ミラノ・コルティナ五輪でペアとして日本勢初の金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手の“りくりゅうペア”は26日に所属の木下グループ本社を訪問し、会見に出席しました。

競技外でのミラノの思い出について聞かれると木原選手は「一番の思い出はアイスホッケー観戦。男子決勝のアメリカ対カナダに招待していただいた」と明かすと、三浦選手も笑顔でうなずきます。

ただ、閉会式の時間も迫っていたようで、「閉会式に出るために第1ピリオドで選手村に戻らないといけなかった。最後まで見られたらよかった」と後悔。

それでも、試合の動向には目が離せなかったようで、三浦選手と共に「移動中でも携帯で見ていて、最後(アメリカが)1点決まった時は、『あぁー』と二人で盛り上がっていました」と明かしました。

「本当にいい試合だったので最後まで見たかった」と再度無念を口にしました。練習拠点であるカナダを応援していた木原選手は1-2で敗れたことを残念がっていました。