”広島県に住むごく普通のくま”なのにSNSで大バズリ！ 令和のゆるキャラ「ひろくま」の魅力が詰まった一冊が登場！【書評】
黄色が印象的なご当地キャラと言えば、千葉県船橋市の非公認ご当地キャラ「ふなっしー」。くまがモチーフのご当地キャラと言えば、熊本県の「くまモン」。この2つの最強ご当地キャラに匹敵するようなハイブリットが生まれてしまった。その名は広島県観光連盟のご当地キャラクター「ひろくま」。2023年頃にSNSでイラストが発信されて以降ファンを増やし、今や大人気のご当地キャラクターである。
「ひろくま」は、広島県に住んでいるごく普通のくま。レモンの食べ過ぎで黄色くなった。食べることが大好きで、好物は広島のグルメ。HITひろしま観光大使にも任命されているらしい。そんなSNSで大人気のキャラクター「ひろくま」の初の書籍化作品『ひろくま』（ひろくま：出演、おはん：作画/KADOKAWA）が2026年2月26日に発売される。書籍ではフルカラーマンガのほか、ひろくまが登場するフォトコラムも掲載。ひろくま初の短編読切マンガも20ページ以上収録しており、HITひろしま観光大使でもあるらしいひろくまの活躍がギュッとつまった一冊だ。
■広島に暮らす人々とひろくまの交流に癒される！
第1章は、「ひろくまと、ひとびと」。広島県に暮らすひろくまが、広島県民の老若男女とナチュラルに交流し、日常を送る姿が描かれている。迷子になってお巡りさんのお世話になったり、広島の海で釣りをしたり、高校生と戯れたり。とにかくゆるやかにおだやかに日常を過ごすひろくまの姿が、登場する広島県民と交わす会話とともに読者をほっこりさせてくれる。広島弁の「〜じゃけぇ」「〜けぇ」という語尾がまた、広島らしさ全開な空気感をもたらしていてかわいらしい。
■ゆるキャラなのに友達との距離の詰め方が人間らしい!?
第2章は「ひろくまと、ともだち」。ひろくまの友達をはじめとする周辺キャラが出演する。小さいひろくまに“よく似た犬”、 “しろくま”など個性的なキャラが出てきて織りなす日常模様が実に人間らしく、なぜか応援したくなってしまう。
第3章「おひとり、ひろくま」では、昼夜問わずとにかく食べるのが大好きなひろくまが、広島の美味しいものをたくさん食べる様子が描かれている。なぜかぼっち感強めの寂しげな印象ではあるのだが、周りからどう思われようとも気にせず好きなものを食べるのに夢中（無心？）になっている姿がかわいい。
そもそも、ひろくまはそのぽてっとした2頭身フォルムがかわいらしい。書籍内のフォトコラムページでは広島のリアルな街にひろくまが佇む様子が切り取られていて、大きな体と黄色がとても目立っている。ひろくまの後ろに写るのは訪れたことのない広島の風景。どんな場所なんだろう、広島の美味しいグルメは何だろうと想像力を掻き立てられる。キャラクターブックでありながら、広島に興味を持てるような仕掛けがこの本には詰まっているのだ。
■「あるある」がたくさん詰まった「ひろくまは、考える」
第4章「ひろくまは、考える」は、個人的に共感性が高い「あるある」がたくさん描かれていて、どこまでも人間らしい怠惰なひろくまを見ているとついつい笑みがこぼれてしまう。わかるわかる、これが本音だよね…とつい共感してしまうような、欲望に逆らわないひろくまが羨ましくも感じて、ページを進めるほどにひろくまに愛着がわいていく。
短編読切マンガは、ひろくまがラーメンを求めて尾道へ旅に出るお話。尾道ラーメンへの執念がすさまじいひろくま。ラーメンを求めて歩き回る姿がもうずっとかわいい。そして読み終わる頃にはラーメンが食べたくなってしまうことは間違いない。
広島の魅力とひろくまの愛らしさが詰まった、ファン垂涎ものの一冊。ひろくまをまだ知らない方も、これを読めば広島に行きたくなり、ひろくまのSNSをフォローしたくなるだろう。ちなみに公式SNSを遡ると動画もあり、動くひろくまも楽しめるのでぜひ見てほしい。
出会う人を虜にさせるひろくまが、これから全国に広がっていくのが楽しみだ。
「ひろくま」公式HP https://hirokuma.site/
「ひろくま」公式X https://x.com/hirokuma_1690
「ひろくま」公式Instagram https://www.instagram.com/hirokuma_1690
「ひろくま」公式TikTok https://www.tiktok.com/@hirokuma_
文＝鈴木 麻理奈