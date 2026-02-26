なぜ戦争は繰り返されるのか、ガザはどうなるのか──今こそイスラエルを理解するために　【増補新版イスラエル　人類史上最もやっかいな問題】

『増補新版 イスラエル 人類史上最もやっかいな問題』（ダニエル・ソカッチ／鬼澤忍訳）が、ＮＨＫ出版より2月25日に発売されました。



イスラエルとパレスチナ、どちらが正しいのか？ 両方とも正しく、両方とも間違っているというのが本当のところ。どちらも、自分ではどうにもならない力の、お互いの、自分自身の犠牲者なのです。本書では、それがどういうことなのかをあぶり出します。



増補新版では第３部を追加。イスラム武装組織ハマスによる襲撃と、それに続く戦争を含む世界を揺るがした危機に焦点をあてます。歴史を通して現在を照らしだす、“この国”を正しく理解するための入門書決定版です。





『増補新版イスラエル 人類史上最もやっかいな問題』 「序文」より

今回は「イスラエル・パレスチナ問題についてわかりやすく学べる」ロングセラーの増補新版となる本書より、追加された「序文」を特別公開します。

進行中の紛争をめぐって本を書く際の避けがたい難題の一つは、本の終わりが物語の終わりではないことだ。幸いなのは、本書が、現在何が起きているのか、なぜこのような事態に至ったのか、そして今後どうなりそうかをよりよく理解するために必要な基盤を提供できることだ。この増補新版で新たに加わった第３部では、2021年に本書が刊行されて以降の激動の数年間に起こった出来事について最新情報を提供している。とりわけ、2023年にイスラエルを襲った二つの危機に焦点を合わせている。つまり、イスラエルの与党連合によるイスラエルの民主的制度、特に最高裁判所を解体しようとする試み、そして、10月7日のハマスによる衝撃的な攻撃とそれに続く戦争である。

2023年10月7日、ガザ地区を支配するイスラム原理主義組織ハマスは、ガザ地区境界付近のイスラエル人コミュニティに対し、大規模なテロ攻撃を仕掛けた。1200人以上のイスラエル人（大半が民間人）が殺害された。多くの人が拷問や性的虐待を受け、数百人が拉致され、ガザ地区に連れ去られた。これに対し、イスラエルはガザ地区への全面侵攻を開始した。2025年半ばまでに、5万4000人以上のパレスチナ人（大半が民間人）が殺害されたと報じられており、ガザ地区の大部分は瓦礫（がれき）と化した。約210万人の住民のほぼ全員が避難を余儀なくされ、戦闘が激化して人道支援が途絶えつつあるなか、ガザ地区は大規模な飢餓の危機に瀕（ひん）した。

その頃までに、紛争はイスラエルとハマスを超えて拡大していた。ハマスの攻撃直後、レバノンの強力なシーア派民兵組織にしてイランの代理勢力であるヒズボラは、連帯を示すべく、イスラエル北部のコミュニティに向けてロケット弾を発射しはじめた。イスラエルも応戦し、数カ月にわたって対立が激化したあと、イスラエルは南レバノンに侵攻してヒズボラの軍事力を大きく低下させ、指導者の多くを殺害した。いっぽうイエメンでは、同じくイランを代理する反政府勢力のフーシ派がイスラエルに向けてミサイルとドローンを飛ばすようになると、これに対抗し、イスラエルの戦闘機がイエメンにあるフーシ派の軍事施設を攻撃した。2014年4月には、ハマス、ヒズボラ、フーシ派を支援するだけでなく、レバノンとシリア両国に絶大な影響力を振るうイランと、イスラエルとのあいだの長きにわたる「影の戦争」が表面化し、二つの地域大国が初めて直接戦火を交えた。

地域が全面戦争の瀬戸際に立たされるなか、独裁者バッシャール・アル＝アサドと14年間にわたって内戦を繰り広げてきたシリア反政府勢力は、好機到来と見た。アサドはイランとロシアの後ろ盾を得ていたが、イランとその代理を務める民兵組織は、イスラエルの攻撃に動揺してシリア政権を支援できなかったし、ロシアもまたウクライナで泥沼にはまり込み、同盟するアサド大統領を守れなかった。こうした状況のもと、シリア反政府勢力はアサド政権に対して電撃攻撃に出た。彼らが数日のうちにダマスカスに到達すると、アサドは国外に逃亡、政権は崩壊した。イランの「抵抗の枢軸」は壊滅した。いまやイスラエルの眼前の敵は混乱に陥っていた。ところが、イスラエルは依然としてトラウマを抱え、国内は分裂し、国際的な評判は地に落ちた。2015年1月、ドナルド・トランプが政権に復帰すると、ガザ地区では暫定的で不安定な停戦が成立したが、3月にはイスラエルが停戦を破り、戦闘が再開された。6月、イスラエルはイランの核開発計画を阻止するため、大規模な攻撃を開始した。イランはイスラエルへのミサイル攻撃で報復した。その後2週間近く戦闘が続いたあと、トランプ大統領は米空軍にイランの核施設3カ所への爆撃を命じた。イスラエルとアメリカの攻撃がイランの核開発計画をどこまでうまく阻止できたかはまだ不明だが、明らかなことが一つある。10月7日を境に中東情勢は一変したのである。

世界中の多くの人びとにとって、10月7日とそれに続く戦争は、イスラエル人とパレスチナ人の争いが突如としてニュースの見出しとなった瞬間だった。そのときから、人びとは紛争に注目しはじめ、どちらの側につくかを選ぶようになった。だが実のところ、10月7日とその後に起きたことは何かの始まりではないし、それ以前の出来事と無関係に独立して存在していたわけでもない。むしろそれは、行き過ぎた「約束の地」におけるアラブ人とユダヤ人のほぼ150年にわたる戦争の、最新にしておそらく最も恐ろしい一章だったのだ。この争いの物語こそ、本書の物語なのである。

目下の状況についてもっと詳しく知ろうと、第3部に直行したくなる気持ちはわかる。だが、まずはそれ以前のページを読んでみるようお勧めしたい。歴史を知らずして、現在を理解することはできないからだ。

著者

ダニエル・ソカッチ（Daniel Sokatch）

社会活動家。イスラエルの民主主義を名実ともに達成させるためのNGO「新イスラエル基金(New Israel Fund)」のCEO。同基金は、宗教、出身地、人種、性別、性的指向にかかわらず、すべての国民の平等を確立すること、パレスチナ市民やその他の疎外されたマイノリティの利益とアイデンティティの表現および権利のための民主的な機会の保護、イスラエルが近隣諸国と平和で公正な社会を構築し維持することなどを目標に掲げて活動している。妻と二人の娘とともにアメリカ、サンフランシスコ在住。



◆プロフィール写真ⒸTammi Reinbardt