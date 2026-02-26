「魔法のランプ―イケメン旅行記 in France―」

2026年1月26日に40歳という節目を迎え、誕生日のお祝いを兼ねた毎年恒例のファンコンサート"J-Party"でアジアを巡っているJAEJOONG(ジェジュン)。

3月15日(日)にはその日本公演「2026 KIM JAE JOONG J-Party Asia Tour Fan Concert "GALAXY 1986" in Japan」が控えている他、2月24日(火)にはファンクラブ限定イベント「JAEJOONG TUESDAY PARTY with JAEFANS 2026」もスタンバイ。メモリアルな"20周年"を経て、40代という新たなフェーズに突入した今も進化を止めることなく、変わらぬ輝きを放っている。

ジェジュン、SEVENTEENのJEONGHAN＆DINOらによるフランス旅に密着！「魔法のランプ―イケメン旅行記 in France―」 (C)iMBC

そんなジェジュンの注目番組として挙げたいのが、アンケートで選ばれた"韓流スター"の出演番組を届けるMnetの新設枠"ときめきリバイバル"にて3月22日(日)より放送されるトラベルリアリティ番組「魔法のランプ―イケメン旅行記 in France―」(2023年)。

参加メンバーにはSEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)＆DINO(ディノ)をはじめ、俳優のイ・ジュアンとカン・ヒ、ピアニストのjun p(ジュンピ）、Ciipherの元メンバーとして知られるタンら、7人のイケメンたちが集合しフランス生活を満喫する。行き先は、歴史的建造物が立ち並び、大学都市としても有名なフランス南部の都市・モンペリエだ。

「魔法のランプ―イケメン旅行記 in France―」 (C)iMBC

各分野で活躍する7人は、全員、今回がほぼ初対面。第1話ではジェジュンを除く6人が顔合わせに臨むが、どのメンバーも緊張と初対面の気まずさでギクシャクした空気に...。唯一、"マンネ(末っ子)"のDINOだけが元気いっぱいのリアクションで場を明るく盛り上げる。

「魔法のランプ―イケメン旅行記 in France―」 (C)iMBC

続く第2話では旅行前日のパッキングと当日のフライト、第3話ではモンペリエに到着し宿舎に入った7人の"親睦会"の様子、そして第4話から本格的なフランスでの生活が綴られていく。ピレネー山脈のワイン醸造所で作り立てのワインを味わい、レストランで料理を堪能した後、ジェジュンが「スーパーにコチュジャン売ってるかな」と慣れ親しんだ韓国料理愛を爆発させる一幕も...。最年長ながら、誰よりも無邪気な一面を覗かせている。

「魔法のランプ―イケメン旅行記 in France―」 (C)iMBC

第5話以降も、モンペリエの中心地での街歩きや草原での乗馬体験、ピクニックランチなど、フランスの美しい景色を背景に、7人の素顔がはじけるアクティビティが次々と登場する。

そんな7人旅では、メンバー同士の関係が深まる瞬間も...。宿舎に到着した面々がラフな格好でリビングに集合し、夜食をつまみながら語らう場面があり、ここから彼らはぐっと距離を縮めることになる。

まず口を開いたのはJEONGHAN。「日本でもバラエティに出て、大活躍ですよね」と、憧れのジェジュンとの初共演を無邪気に喜ぶJEONGHANに、ジェジュンは「僕も個人的にSEVENTEENを応援してる一人なんだ。デビューからずっと見守っていたよ。日本での活動も一生懸命やってたよね。あの頃、僕も日本にいたから」と、SEVENTEENの活動を兄のような気持ちで見守っていたと明かす。これにはJEONGHANも大感激の様子だ。

一方、率先して宿舎のキッチンに立ったのはマンネのDINO。先輩たちのために目玉焼きを作ろうとするも塩が見当たらない。そんな"弟"のピンチにさっと声をかけるJEONGHANとの"ケミ"も垣間見える。

Mnetが毎週日曜日に届ける「ときめきリバイバル」

現在は兵役に就いているJEONGHANだが、デビュー10周年を経たSEVENTEENもソロやユニット活動が活発になるなど新たなフェーズへと突入しているのは周知のとおり。今回「ときめきリバイバル」でお届けする「魔法のランプ―イケメン旅行記 in France―」には、そんな後輩たちとも気さくに接するジェジュンの飾らない素顔がたっぷり収められている。特別なフランス旅を通して深まる7人の絆にも注目したい。

文＝酒寄美智子

放送情報

魔法のランプ―イケメン旅行記 in France―

放送日時：2026年3月22日(日)14:00〜

※毎週(日)14:00〜

チャンネル：Mnet(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ