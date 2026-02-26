【ココス 2026春グランドメニュー】ハンバーグや海老フライを盛り合わせたオールスタープレート･ビーフジャンバラヤ･本気の唐揚げなど登場!【3月3日〜】

ファミリーレストラン･ココスは、3月3日から「2026春グランドメニュー」を開始する。504店舗(空港店舗を除く)で販売予定。

ハンバーグをガッツリと味わえる新メニューや、スパイシーな風味が食欲をそそるビーフジャンバラヤ、特製たれにこだわった“本気の唐揚げ”などの新商品をラインアップ。さらに、ミニサイズのデザートメニューのバリエーションを拡充する。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

〈ココス自慢のハンバーグをガッツリ味わえる新メニュー2品〉

◆「満腹!オールスタープレート」1,309円

ハンバーグに目玉焼き･海老フライ･カニクリームコロッケ･今回新登場の“本気の唐揚げ”を盛り合わせた鉄板プレートの商品。好みでデミグラスソースをかけて食べる。

◆「揚げなすとバジルのガーリックトマトハンバーグ」1,045円

ガーリックが効いたトマトソースが食欲をそそる、ジューシーなハンバーグ。玉ねぎが溶け込んだ酸味と甘みのバランスが絶妙なトマトソースは、とろけるような食感の揚げなすや温野菜とも相性が良いという。爽やかな香りのフレッシュバジルを使い、風味にアクセントを加えている。

〈スパイシーな風味が食欲をそそる“ジャンバラヤ”〉

◆「カリブビーフジャンバラヤ」1,529円

スパイシーに味付けしたビーフが食欲をそそるジャンバラヤ(肉や野菜などいためた具材に、米や調味料･スパイスを入れて炊き上げる料理)に、野菜や温玉をトッピングした。ピリ辛のサルサソースや濃厚なアボカドのガッカモーレをかけ、味わいの変化も楽しめる。

〈ザクザク･ジューシーな“本気の唐揚げ”〉

◆「本気の唐揚げ」462円

塩麹･白醤油･たまり醤油をベースに、鰹や昆布の旨みを効かせた特製たれに漬け込んだ、ココス本気の唐揚げ。塩麹を使うことで鶏肉がしっとりジューシーに、店内で衣を付けることでザクザク食感に仕上がっている。

◆「鶏と野菜の黒酢あん膳」1,199円

黒酢･りんご酢･黒みりん･2種の醤油でコクや深みを出した特製の黒酢あんを、ジューシーな“本気の唐揚げ”のほか、レンコン･カボチャ･なす･スナップエンドウに絡めた。奥深い味わいの黒酢あんが、鶏肉や野菜のうまみを引き立てる。みそ汁と季節の小鉢付き。

◆「本気の唐揚げ膳」1,089円

“本気の唐揚げ”4個の和膳。みそ汁と季節の小鉢付き。好みで、まろやかな「タルタルソース(55円)」や、さっぱりとした「おろしポン酢(220円)」を合わせるのもおすすめだという。

〈海鮮系のサイドメニューが新登場〉

◆「銚子産 真いわしのマリネ」319円

脂がのった酢締めの真いわしに、オリーブオイルとバルサミコソースを合わせた。バルサミコソースの芳醇な香りと程よい酸味が、真いわしの旨みを引き立てる。追加の一皿としても、白ワインなどのお酒のお供としてもおすすめだという。

〈食後にぴったりなサイズのデザート〉

◆「カシスシャーベットとフルーツヨーグルトのミニパフェ」495円

甘酸っぱいカシスシャーベットと優しい甘さのバニラアイスをトッピングした、ヨーグルトベースのミニパフェ。さっぱりとしたカシスシャーベットや程よい酸味のヨーグルトに、バニラアイスやなめらかな果肉入りマンゴーソースの甘さがぴったりだという。

◆「マンゴーの杏仁豆腐」319円

もっちりとした食感の杏仁豆腐に爽やかな甘みのマンゴーを合わせた。杏仁豆腐のクリーミーな味わいに、マンゴーのトロピカルな味わいがぴったりだという。

