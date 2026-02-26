脈なし女性が使うデートの断り方９パターン｜二度言われたら要注意！
勇気を出してデートに誘ったのに、あいまいな返答で断られるケースは多いもの。そのときの女性の断り文句次第で、くじけずに押すべきか、諦めるべきかを判断したほうがよさそうです。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に、「二度使われたら「脈なし」といえる、女性が使うデートの断り方９パターン」をご紹介します。
【１】特定の男性の影を感じさせる「その日は男友達と飲みに行くんで」
「よほど鈍感じゃない限り、『彼氏がいる』と思ってくれるはず」（20代女性）など、ほかの男性をダシにするのは、「こう言ったら諦めるだろう」という最終手段のようです。ずばり「彼氏と会う」と言われてしまったら、残念ながらノーチャンスだと思ったほうがよいかもしれません。
【２】いつであっても無理ということを暗に示す「帰ってペットに餌をあげないと」
「ペットの世話って毎日することだから…わかりますよね？」（20代女性）など、デートよりも日々の習慣を優先する断り方は、「希望を持たないで」という意味に近いようです。ただし、「餌をあげたあとに食事するのは？」と粘ることはできるので、もうひと押ししてみましょう。
【３】何度でも断る決意をやんわり伝える「何度も断ってすみませんが」
「どう頑張っても返事は変わりません、というメッセージ」（20代女性）など、わざわざ「何度もすみません」と前置きする真意は、「これ以上気を遣わせないで」という強い意思表示かもしれません。同じアプローチを繰り返しても無意味なので、別の手段を検討しましょう。
【４】あなたのために空ける時間はないと匂わせて「忙しくて当分は無理です」
「本気で興味がないっていう意味」（20代女性）など、取り付く島もない「当分無理」という表現は、ほとんど完全な拒絶に近いようです。長期戦を覚悟して、地道に親しくなる方法を模索しましょう。
【５】家族の事情を持ちだして「その日は親と約束があって」
「本気で楽しみなデートだったら、親との約束なんて絶対ズラす」（20代女性）など、家族を理由にして断る場合は、「嘘も方便」を疑ったほうがいいかもしれません。ただし、家族旅行や法事といった「本当にズラせない予定」もあるので、二度目のアタックで真偽を判断すべきでしょう。
【６】強引なアプローチを拒否するために「余裕ができたらこっちから連絡しますから」
「といって連絡しない。何度も断る手間が省ける」（20代女性）など、アプローチの主導権を奪い取ろうとする人は、「断るのも面倒」くらいに思っているおそれがあります。一週間後に催促の連絡をしてみてダメなら、諦めるのが賢明でしょう。
【７】具体的なスケジュールは一切言わず「その日の予定がハッキリしなくて」
「基本ナシだけど、めちゃめちゃヒマだったら遊んでもいいって感じ」（20代女性）など、予定をぼやかした玉虫色の返答なら、女性自身も決断を先送りしている可能性が高そうです。「逆にいつなら大丈夫？」と追い打ちを掛ければ、隠された本音を確認できるかもしれません。
【８】二人きりで会うのはNGという意味で「機会があればみんなと一緒に」
「友達としては仲良くしておきたい相手にはこう言う」（10代女性）など、「仲間と一緒ならOK」という切り返しは、デートはイヤだけど関係性を崩したくない場合に使われるようです。本当にグループで誘ってみてOKなら、徐々に親しくなることを目指しましょう。
【９】いつならOKとは言わず「いつか行けたらいいですね」
「その気があったら代わりの日程を提案する」（20代女性）など、具体的なプランは一切口にせず、「漠然とした同意」で済ませるのは、軽くスルーしているのと同義のようです。こちらの真剣さが伝わっていない可能性もあるので、一度は熱烈に押してみてもよいでしょう。
デートの誘いは、断るほうも気を遣うもの。押し引きを正しく判断するのが紳士の心得でしょう。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2014年9月9日から13日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
