歌手の田原俊彦が２６日、都内で「パーティーはこれからだ！“田原俊彦”２０２６年も日本中を元気にさせるぞ！大発表会」を行った。

２月２８日のバースデー付近に自身の１年の計画を語る恒例のイベント。今年は「パーティーはこれからだ！」をスローガンに、６月１７日に８２作目のシングル（タイトル未定）をリリース。７月から全国ツアーを敢行する。田原は「新曲は僕らしいファンキーな感じ。ジェームス・ブラウンやブルーノ・マーズみたいな、ド派手な見せる曲になる」と予告し「４７年目。５０周年に向けて積み重ねていきたい」と抱負を語った。

「ハッピーバースデー、トゥーミー！」とハイテンションの田原だが、２日後に誕生日を迎えると６５歳になることから「前期高齢者です。優しくしてください」とニヤリ。若さを保つ秘訣（ひけつ）を尋ねられると「エロですね。これがなくなったらだめでしょう」と笑わせた。

さらに田原は「先輩たちもバリバリやっていますし、僕も励みになっています。あとは支えてくれているファンの方がいる。こんな年齢になっても元気バリバリやるんだと見せていきたい」と意欲たっぷり。報道陣のリクエストに応え、トレードマークの足上げもエネルギッシュに披露していた。