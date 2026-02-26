楽天は２６日、楽天モバイル最強パーク宮城で春季キャンプ後初めての練習を行った。

これまで１１６メートルだった本塁ー左中間は最大１１０メートルに、１１６メートルだった本塁ー右中間は最大１１２メートルと縮小工事が完了した。大型ビジョンの工事は３月３１日のホーム開幕戦に向け引き続き行われる。

気温６度の午後１時すぎにグラウンドに姿を見せたナインからは「（ベンチ前から見ると）ぱっと見た感じ変わらない」と声が上がっていたが、約６メートル縮小された左中間のフェンスに近づくと投手陣からは「やばい」と声が漏れていた。

三木肇監督（４８）は、自らも直接フェンスに触れるなどして状態を確認し「実際に試合をしないと分からないが、外野側から見ると近さを感じた。この大きさを頭に入れながら戦わないとダメだと思う」と、率直に話した。

球場が狭くなったことについて問われると「ブリブリ振るのもどうかと思う。投手も野手もキャンプから進めていることや、今できるベストを尽くす事が一番大事。自分のパフォーマンスを出すことに集中すべき」と、縮小された本拠地での対応を示した。