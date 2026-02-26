初優勝を果たした２０２３年以来、３年ぶりの関西学生リーグ制覇、悲願の全国制覇を狙う京都産業大学サッカー部。ＭＦ皿良（さらら）立輝（２年・経済学部）は、大学屈指のキック力を誇るレフティーだ。主戦場は右サイド。繊細なボールコントロールからのカットイン、そして鋭く振り抜かれる左足は、相手守備にとって大きな脅威を与える。１年からセットプレーのキッカーも任され、多くの決定機を演出してきた。

■模索のルーキーイヤーを経て

Ｃ大阪Ｕ―１８に所属した高校時代には世代別の日本代表にも選出されるなど、輝かしい経歴を持つ。しかし高卒でのプロ入りはかなわず、京産大へ進学。悔しさを胸に挑んだルーキーイヤーは、大学サッカーのフィジカルやスピードに苦しみながらも、リーグ戦２得点３アシストを記録した。主に途中交代、途中出場だったことを踏まえれば上々の数字だが、チームの核となるには物足りなさも残った。

２年目となった２０２５年シーズンは、出場時間を前年から約３００分伸ばし、リーグ戦４得点４アシストと真価を発揮。関西選手権準決勝の関西大戦では２得点を挙げ、チームを決勝へと導いた。さらに９月の総理大臣杯初戦、冬のインカレプレーオフ・九州産業大戦でも２得点。大舞台で結果を残し、勝負強さを示した。それでも満足できる成績とは言えない。「まだまだ得点とか数字っていう部分は足りないと思っているし、もっと取れる場面はある」。圧倒的な存在を目指し、さらなる結果を追い求める。

■走力を上げ、さらなる進化へ

課題として向き合ってきたのが走力だ。「自分の中では課題になっている部分。コーチや先輩からの指導もあり、トレーニングをしっかりやっているので少しずつ成長している」と語る。武器の左足に加え、ハードワークも身につけつつある。吉川拓也監督も「毎日トレーニングしている部分が、少しずつ得点やアシストにつながってきている」と成長を認める。

これらの取り組みが評価され、２月２５日開幕の第４０回デンソーカップチャレンジサッカーではＵ―２０全日本選抜に初選出。２６日の関西選抜との第２戦（１△１）にスタメン出場し、先制ゴールを決めた。今季は上級生となる勝負の３年目。チームの責任も背負う立場として、より一層の覚悟を持ってピッチに立つ。左足から生まれるゴールとアシストで勝利をもたらし、その先にあるプロへの道を、自らの力で切り開いていく。（京産大アスレチック・細井 雅貴）

◆皿良 立輝（さらら・りつき）２００５年７月１８日、大阪府出身。ポジションはＭＦで背番号７。目標とする選手は香川真司（Ｃ大阪）、ベルナルド・シウバ（マンチェスターシティ）。Ｃ大阪Ｕ―１５、Ｃ大阪Ｕ―１８を経て京産大入学。２０２５年度デンソーカップチャレンジＵ―２０全日本大学選抜。１７５センチ、６７キロ。