◇米女子ゴルフツアー HSBC女子世界選手権第1日（2026年2月26日 シンガポール セントーサGC＝6793ヤード、パー72）

今季第3戦の第1ラウンドが行われ、ツアー2勝の山下美夢有（24＝花王）が4バーディー、ボギーなしの4アンダー68で回り首位と2打差の3位と好スタートを切った。

竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）と古江彩佳（25＝富士通）は1アンダー71で回り18位。西郷真央（24＝島津製作所）と馬場咲希（20＝サントリー）はイーブンパー72で回り28位だった。

前週ホンダLPGAで1打差の2位に入った岩井千怜（23＝Honda）は1オーバー73で回り、前週優勝の世界ランク1位ジーノ・ティティクル（23＝タイ）と並び36位で初日を終えた。

勝みなみ（27＝明治安田）と笹生優花（24＝アース製薬）は2オーバー74で49位。岩井明愛（23＝Honda）は3オーバー75で58位。吉田優利（25＝エプソン）は4オーバー76を叩き66位と出遅れた。

オーストン・キム（25＝米国）が6アンダー66で単独首位に立った。