【忘れられない出産の記憶】ボールぐいぐい〜根性出さんかい！【第20話まんが】#ママスタショート
「出産」。それは女性の人生で1〜2を争う大仕事。新たな生命をこの世に送り出す大役を果たしたママたち。今回は、そんな素晴らしい経験をしたママたちの感動と爆笑（？）の、「忘れられない出産の記憶」に関するエピソードをご紹介。
今回は、陣痛に苦しむ妊婦さんに起こった一件です。
出産準備アイテムのひとつ、テニスボール。陣痛中にテニスボールで肛門付近を押すと、痛みを少し緩和できるかもしれないと囁かれています。
妻「もっと強く！ もっと！」
いざ陣痛開始。夫に頼んでテニスボールで肛門付近をグイグイ押して貰う妻。しかし夫の力加減に満足がいきません。思わず声を荒らげてしまう妻（妊婦）。
妻「もっと！ 力が足りない！ もっと！」
響き渡る妻の大声。頑張る夫。
夫「て……手首が……」
妻の願いは虚しく、手首が痛いとギブアップしてしまった夫。いやいや、もうちょい頑張ろうよ。いや、でも痛くなるまで頑張ってくれたんだし、許してあげる？
妻「こちとら陣痛だぞ！」
比較するのもなんですが、陣痛に苦しむ妊婦さんとしては、手首くらいなんぼのもんじゃーいでしょうね。
忘れられない出産の記憶、みなさんもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
