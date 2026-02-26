【忘れられない出産の記憶】ボールぐいぐい〜根性出さんかい！【第20話まんが】#ママスタショート

「出産」。それは女性の人生で1〜2を争う大仕事。新たな生命をこの世に送り出す大役を果たしたママたち。今回は、そんな素晴らしい経験をしたママたちの感動と爆笑（？）の、「忘れられない出産の記憶」に関するエピソードをご紹介。



今回は、陣痛に苦しむ妊婦さんに起こった一件です。

出産準備アイテムのひとつ、テニスボール。陣痛中にテニスボールで肛門付近を押すと、痛みを少し緩和できるかもしれないと囁かれています。

妻「もっと強く！　もっと！」

いざ陣痛開始。夫に頼んでテニスボールで肛門付近をグイグイ押して貰う妻。しかし夫の力加減に満足がいきません。思わず声を荒らげてしまう妻（妊婦）。

妻「もっと！　力が足りない！　もっと！」

響き渡る妻の大声。頑張る夫。

夫「て……手首が……」

妻の願いは虚しく、手首が痛いとギブアップしてしまった夫。いやいや、もうちょい頑張ろうよ。いや、でも痛くなるまで頑張ってくれたんだし、許してあげる？

妻「こちとら陣痛だぞ！」

比較するのもなんですが、陣痛に苦しむ妊婦さんとしては、手首くらいなんぼのもんじゃーいでしょうね。

忘れられない出産の記憶、みなさんもありますか？

原案・ママスタ　　編集・編集部