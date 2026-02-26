山下美夢有が日本勢トップ3位発進 古江彩佳、竹田麗央は18位
＜HSBC女子世界選手権 初日◇26日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが終了した。山下美夢有が4バーディ・ボギーなしの「68」をマーク。4アンダー・3位タイの好スタートを切った。
〈連続写真〉トップで左足体重!? 山下美夢有の最新スイングを見る
6アンダー・単独首位にオーストン・キム（米国）。5アンダー・2位にリュー・ヤン（中国）、4アンダー・3位タイには山下、ユ・ヘラン（韓国）、リン・グラント（スウェーデン）ら5人が続いた。古江彩佳と竹田麗央は1アンダー・18位タイ。西郷真央と馬場咲希はイーブンパー・28位タイ、岩井千怜は1オーバー・36位タイにつけた。勝みなみと笹生優花は2オーバー・49位タイ。岩井明愛は3オーバー・58位タイ、吉田優利は4オーバー・66位タイと出遅れた。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億6830万円）。優勝者には45万ドル（約7020万円）が贈られる。
HSBC女子世界選手権 リーダーボード
山下美夢有の初日スコア詳細
ド派手！ 山下美夢有のキンキラドレス【写真】
左お尻で受け止める！ 山下美夢有の超・安定スイング〈連続写真〉
渋野日向子が来週の中国大会で今季初戦へ リザーブから滑り込み
