＜速報＞山下美夢有が4アンダー好発進 首位と1打差の暫定2位
＜HSBC女子世界選手権 初日◇26日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが進行している。山下美夢有が4バーディ・ボギーなしの「68」をマーク。4アンダー・2位タイの好位置でホールアウトしている。
〈連続写真〉トップで左足体重!? 山下美夢有の最新スイング
5アンダー・単独首位にリュー・ヤン（中国）。1打差2位タイには山下、ユ・ヘラン（韓国）、リン・グラント（スウェーデン）ら6人が続いている。古江彩佳と竹田麗央は1アンダー・16位タイ。岩井千怜、西郷真央、馬場咲希はイーブンパー・29位タイ、勝みなみと笹生優花は2オーバー・28位タイにつけている。岩井明愛は3オーバー・58位タイ。吉田優利は4オーバー・66位タイと下位に沈んでいる。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億6830万円）。優勝者には45万ドル（約7020万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞第1ラウンドのリーダーボード
山下美夢有の初日スコア詳細
ド派手！ 山下美夢有のキンキラドレス【写真】
左お尻で受け止める！ 山下美夢有の超・安定スイング〈連続写真〉
渋野日向子が来週の中国大会で今季初戦へ リザーブから滑り込み
〈連続写真〉トップで左足体重!? 山下美夢有の最新スイング
5アンダー・単独首位にリュー・ヤン（中国）。1打差2位タイには山下、ユ・ヘラン（韓国）、リン・グラント（スウェーデン）ら6人が続いている。古江彩佳と竹田麗央は1アンダー・16位タイ。岩井千怜、西郷真央、馬場咲希はイーブンパー・29位タイ、勝みなみと笹生優花は2オーバー・28位タイにつけている。岩井明愛は3オーバー・58位タイ。吉田優利は4オーバー・66位タイと下位に沈んでいる。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億6830万円）。優勝者には45万ドル（約7020万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞第1ラウンドのリーダーボード
山下美夢有の初日スコア詳細
ド派手！ 山下美夢有のキンキラドレス【写真】
左お尻で受け止める！ 山下美夢有の超・安定スイング〈連続写真〉
渋野日向子が来週の中国大会で今季初戦へ リザーブから滑り込み