渡邉彩香が吉本ひかるとのタイ合宿を終了 「とことんゴルフに向き合ういい時間」に確かな手応え！
渡邉彩香が自身のインスタグラムを更新。吉本ひかると充実したタイ合宿を終えたことを投稿した。
【写真】前後に並んだ2ショット、渡邉彩香172cmと吉本ひかる152cm
「気づけばもう来週開幕だ あーっという間のオフでした」と時間がたつ早さに驚きながらも、「今年も合宿はタイ」で行ったことを報告すると、サポートしてくれた人たちに感謝の言葉を綴った。そして「どれだけやっても準備万端！！ってことはないし まだまだこれからもやることはたくさんあるけど みんなであーだこーだ言いながら とことんゴルフに向き合ういい時間でした」と、合宿を振り返った。投稿では吉本と前後に並んで息のあったポーズを決めた2ショット、そしてフェアウェイウッドの気持ちいいショットを後方から撮影した動画などを公開した。この投稿を見たファンからは「今年も優勝待っています」「ビッグフェードでかっとばして頑張って下さい」「早く試合会場で会いたい」などの声援が送られていた。昨年の渡邉はホステスプロとして参戦した「大東建託・いい部屋ネットレディス」で3年ぶりのツアー通算6勝目をマーク。メルセデス・ランキングは29位に入り、シード権を守っている。いよいよ3月5日に沖縄で開幕する「ダイキンオーキッドレディス」から参戦し、2026年シーズンはスタートする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
