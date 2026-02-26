BTS・ジョングク、「カルバン・クライン」撮影メイキング動画が公開 次々と魅せる多彩な表情に反響「魅せ方天才」「誇るべき腹筋」
韓国の7人組グループ・BTSのJung Kook（ジョングク／28）が25日、グローバルブランドアンバサダーを務める米ファッションブランドのカルバン・クラインの公式インスタグラムに登場。多彩な表情からあふれる魅力に反響が集まっている。
【動画】「最高にかっこいい…」クールな表情からジョングクらしい愛嬌あふれる笑顔もあり、撮影メイキング動画
投稿では、2026年春のデニムキャンペーンの撮影メイキング動画が公開され、ロックな雰囲気の音楽に合わせて、ポージングを決めるジョングクの姿が収められていた。
カメラを見つめる鋭い眼差しや、チラリとのぞく引き締まった腹筋、しなやかなターン、トランポリンを駆使したダイナミックなアクションシーン、次々と繰り出される多彩な表情に目を奪われる。ジョングクらしい愛嬌あふれる笑顔もあり、素顔も余すことなく捉えられていた。
「静と動」の魅力が凝縮された内容に、コメント欄には「カルバンクラインのジョングクが天才すぎる」「最高にかっこいい…」「誇るべき腹筋…ジーンズの画報も伝説的」「ジョングクすごい…魅せ方天才」などと、世界中から反響が集まっている。
