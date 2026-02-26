「10時間の立ち仕事でも平気だった」「ぜんぜん足が疲れない」 メレルの快適シューズ『ジャングルモック』は種類も多くて「もう1足欲しくなる」と評判
「驚くほど快適な靴」「これを履くと足の疲れや痛みを感じない」と評判なのが、メレル『ジャングルモック』だ。日常に高機能ファッションを取り入れるゴープコアというトレンドの流れもあり、注目を集めている。
【写真】「正直ラクすぎる」「もう1足欲しくなる」メレルの『ジャングルモック』
◆メレル『ジャングルモック』とは？
・1998年に登場。今も愛され続けている定番モデル。
・絶妙なフィット感と唯一無二の履き心地が人気。
・雨や泥を弾く撥水加工を施したアッパーを採用。
・さまざまな路面に対応する安定性のあるソールを搭載。
・カジュアルからきれいめまで合う汎用性の高いデザイン。
・多彩なバージョンがあり、好みの1足が見つかりやすい。
こだわりのレザーをアッパーに採用している点も特徴のひとつだ。スリッポンスタイルながら高級感のある佇まいで、いつものコーディネートに上品な印象を加えてくれる。
街履きや通勤、旅行、散歩、アウトドアなど幅広いシーンに対応してくれる。カラーバリエーションやモデル展開が豊富なことも、支持を集めている理由といえる。ここからは、『ジャングルモック』のおすすめを紹介する。
◆MERRELL(メレル) メンズ JUNGLE MOCウォーキングシューズ
メレルの快適シューズの原点であり、1998年に発売されてから今に至るまで、ブランドのアイコンとして存在しているのが『ジャングルモック』だ。スッと着脱できる快適さや長時間履いていても疲れないリラックス感は、「唯一無二の履き心地」「定期的にリピートしている」と評判。
カジュアルコーデからきれいめコーデまで相性がよく、撥水性を備えているので、天候を気にせず履けるのは魅力だろう。カラーによって印象が異なるため、好みに応じて選べる。
◆MERRELL(メレル) メンズ JUNGLE MOC 2.0 AC+ウォーキングシューズ
アイコニックモデル『ジャングルモック』をスタイリッシュなデザインにアップデート。都会的なルックスで、街や職場にもなじみやすい。散歩や旅行といったアクティブシーンにも対応する。
機能面では、快適性を追求したエアークッションプラスと、全天候対応のヴィブラム社製アウトソールを搭載。従来モデルの履き心地を継承しつつ、現代的にアップデートされた一足だ。『ジャングルモック 2.0 AC+』は幅広いシーンで使いやすく、出番の多い快適シューズになることだろう。
◆MERRELL(メレル) メンズ JUNGLE MOC LEATHER 2ウォーキングシューズ
『ジャングルモック レザー 2』は、『ジャングルモック』の履き心地のよさはそのままに、高級感のあるフルグレインレザーをアッパーに採用したモデルだ。
フルグレインレザーならではの風合いが特徴で、エイジングによる色艶の変化も楽しめる。履き口の両側にストレッチバンドを備え、「革靴なのに履きやすい」「ぜんぜん靴擦れしなかった」と言う声も見られる。
きれいめスタイルにもなじみやすい『ジャングルモック』のレザーモデルとして展開されている。
◆MERRELL(メレル) メンズ JUNGLE MOC SPORTS 2ウォーキングシューズ
大定番モデル『ジャングルモック』をベースに、スポーティーな印象に仕上げたのが『ジャングルモック スポーツ 2』。アウトソール側面のプレート色やプルストラップに鮮やかなカラーを配置しているのがポイント。ファッションのアクセントになっている。
通気性に優れたメッシュ素材を使うことで、靴内のムレを激減。これからあたたかくなる春夏シーズンもドライで快適な状態にしてくれそうだ。
履き心地については「軽くて歩きやすい」「朝から晩までノンストレスで履けた」といった声も見られる。アクティブなシーンに対応する一足として展開されている。
◆MERRELL(メレル) メンズ JUNGLE TREK MOCウォーキングシューズ
2026年1月30日に発売された最新コレクション『ジャングル トレック モック』。現代的なデザインと快適シューズ由来のテクノロジーで再構築したモデルとして展開されている。
独特のテック感が特徴で、都会的なスタイルにも取り入れやすいルクスに仕上げられている。
斬新なデザインではあるが『ジャングルモック』の本質はブレず、履き心地がよく1日中快適に過ごせる。ファッションやトレンドの感度が高い人からも注目を集めている。
