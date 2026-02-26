ロックバンド「THE YELLOW MONKEY」の吉井和哉（59）の長男でモデルの吉井添（24）が26日までに自身のインスタグラムで、食中毒に見舞われたことを明かした。

25日夜にストーリーズを更新し、「タヒ。タヒぬ？食中毒になりました」と39.2度と表示された体温計の画像をアップ。「どっから何を食べてしまったんだろう。謎。誰とも喋ってないのと、汁物しか飲んでないから次大きく口開けた時に約束されてる顎関節症が怖い。飛んでいかないか心配」とつづり、「あと喉がね、乾いて乾いて2月のウォーターサーバーの替えの水2ケース空けましたね。点滴でいいですもはや。ポカリとか流して欲しい」とつらさを訴えた。

フォロワーから心配するダイレクトメッセージが届いたようで、その後「たくさんの労りdmありがとうございます。涙腺がちょちょぎれて脱水になるのが怖いので、落ち着いたらまとめて読みます」と泣き顔の顔文字を添えて投稿。

日付が変わった深夜には「つばさちゃんからUVERで差し入れ頂いた」と大量の経口補水液や冷却シートなどの画像を公開。「頭上がらない。。オカン。。」とモデルの益若つばさの気遣いに感謝した。