松山ケンイチ主演のＮＨＫの連続ドラマ「テミスの不確かな法廷」の第７話が３月３日に放送され、田辺誠一がゲスト出演することが発表された。

松山は２６日、自身のＸで「田辺誠一さんといえばガラスの仮面やハッピーフライトなど代表作多数の俳優ですが、【田辺画伯】という別の顔を持っている事も有名ですよね。ということで僕も今日１日かけて田辺さん演じる【羽鳥賢一】を描いてみたいと思います。そしてこの投稿がもし田辺さんに届いたらもし可能であれば僕が演じる【安堂清春】を田辺画伯に描いて頂きたいです。それでは描いていきます！頑張ります！」と予告し、田辺演じる羽鳥賢一を描いた。背景はシュークリーム。この投稿には。「えっ上手っ！」「ハヤセのシュークリームと共演だなんて ス．テ．キ」「すごいすごいすごいすごいすごい」「松山画伯お上手」など多くの声が。

さらに田辺本人が「う、上手い！プロ級じゃないですかあ。嬉しいです。僕も松山君を描いたのですが・・・ちょっと出しにくくなりました・・・」とＸで反応。その後、「ご本人からのリクエストに応えて、松山ケンイチさんを描いてみましたっ」と田辺画伯の絵を投稿。こちらには「特徴をうまくとらえています。１００年後、ルーブルに展示してあるような気もします。」「シンプルな線だけど、なんか…そこはかとなく似ているｗｗｗ」「似てます！あの安堂のしまったの時のムキュッとした、お口！さすが画伯です」「似過ぎてて怖いです…」「似てるー」と多くの声が届くなど、２人のやりとりが反響を呼んでいる。