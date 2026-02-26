ココス、3月は“桜色の明太子クリームソース”を使用したオムライスとまるごとポテトが登場
ファミリーレストラン「ココス」は2月26日より、「今月のグルメ〜3月〜」を開催する。
ココス「いくらのふわとろオムライス〜明太子クリームソース〜」
「今月のグルメ〜3月〜」では、明太子クリームソースの淡い桜色が春らしさを演出する2品が登場する。
「いくらのふわとろオムライス〜明太子クリームソース〜」は、茜美人の卵を3個分使用したふわとろのオムライスにまろやかな明太子クリームソースを合わせた、春らしい見た目の一皿。コクのあるバターライスと程よい塩味の明太子クリームソースがマッチしており、さらにプチプチとしたいくらや刻み海苔をのせることで和風な味わいに仕上げている。価格は1,419円。
ココス「まるごとポテトと温玉の 明太子チーズ焼き」
また、ポテトに明太子ソース、温玉、チーズを合わせたやみつきになる味わいの「まるごとポテトと温玉の明太子チーズ焼き」も登場。ココスの“包み焼きハンバーグ”の名脇役でもあるアメリカ・アイダホ州産のホクホクとしたポテトに明太子ソースなどをトッピングしてオーブンで焼き上げている。価格は495円。
いずれも2月26日より、空港店舗を除く全国の「ココス」に登場。3月下旬(予定)まで販売される。
