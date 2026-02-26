演歌歌手・朝花美穂（２７）が２６日、東京・浅草公会堂で「歌芝居コンサート〜昭和百年、歌と芝居で紡ぐ日本名曲史〜」を開催した。

２０２３年からスタートさせた歌芝居コンサートでタイトル通り歌だけでなく、芝居も見せる形式で、今年で４年目となる。

ステージでは１０００人のファンの前で、１月にリリースした新曲「こころの花道」、「しゃくなげ峠」といったオリジナル曲などを熱唱。さらに「日本名曲史」のサブタイトルとあるように「リンゴの唄」「東京ブギウギ」など歌で昭和を振り返り、全２１曲を披露した。

朝花は「みなさまのおかげで歌芝居コンサートツアーも４年目に突入しました。歌芝居コンサートは歌うだけでなく、様々な役を演じ、物語を背負うことの責任感で、心のどこかに猊櫃き瓩箸い思いがありますが、ファンの声援と拍手に押され、無事公演を終えることができました」と安堵の表情を見せた。

また、３月８日には自身初の大阪・新歌舞伎座での単独公演が決定。「お話をいただいたときは信じられない気持ちとともに、不安も一気に押し寄せてきましたが、狎簑弌△笋蠖襪欧襦瓩反瓦坊茲瓩椴廚澆燭ぁ廚販篭く語った。