CANDY TUNE、結成3周年記念した初写真集決定 舞台はタイ・美しい民族衣装での撮影も
【モデルプレス＝2026/02/26】「KAWAII LAB.」発の7人組女性アイドルグループ「CANDY TUNE」結成3周年を記念した、初の写真集「CANDY TUNE 3rdAnniversary写真集（仮）」（宝島社）が4月22日に発売されることが決定。あわせて、発売記念イベントが実施されることも決定した。
【写真】CANDY TUNEメンバー、民族衣装姿でほっそり二の腕披露
2024年にリリースされた「倍倍Fight！」がTikTokの人気曲ランキング10週連続1位を獲得するなど、今注目のアイドルグループ「CANDY TUNE」。写真集の撮影は、南国に行きたいというメンバーの希望からタイ・バンコクで行われた。グループ、ユニット、ソロカットを収録し、メンバー間だからこそ見られる表情や仲むつまじい写真を堪能できる。美しいタイの民族衣装やアイドル姿とはギャップのあるラフな衣装、ビーチでの撮影など、普段は見ることができないメンバーの姿が詰まっており、「みんなで写真集を出したい」という夢が叶った1冊となっている。
写真集発売にあたり、CANDY TUNEは「CANDY TUNEとして写真集を発売させていただけることをとても嬉しく思います！タイでの撮影は、開放感のある景色や空気のなかで、普段とはまた違った表情をたくさん引き出していただけた特別な時間でした◆（※◆は正しくは「ハート」）いつもとは違う雰囲気の私たちを楽しんでいただけると思うので、作品を通して新しい魅力を感じてもらえたら嬉しいです！！」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
5月8日（金）＠HMV＆BOOKS SHIBUYA
5月9日（土）＠三省堂書店名古屋本店
5月10日（日）＠梅田蔦屋書店
【イベント特典】
・1冊券【抽選】お見送り会＋サインなし写真集1冊
・3冊券【抽選】スマホで10秒間グループショット動画撮影（ニックネーム＋メッセージ3種から1つ選択）＋ランダムチェキ風ステッカー1種（全7種）、サインなし写真集3冊
※動画はスタッフが来場者のスマホで撮影する
・5冊券【抽選】指定メンバー2ショットチェキ撮影＋指定メンバーサイン入り写真集1冊＋指定メンバートレカ、サインなし写真集4冊
◆CANDY TUNE、初の写真集
