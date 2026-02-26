2月21日【ゼロポイント】イベント | 当日に重版決定！人気占い師4名による初の共著『ZERO POINT 占星術×風水×数秘術で描く 新しい私の始め方』

日本文芸社 スピ・占い部

2026年1月21日に発売した『ZERO POINT 占星術×風水×数秘術で描く 新しい私の始め方』（日本文芸社 刊、愛新覚羅ゆうはん、桜野カレン、真木あかり、miraimiku 共著）が、時代の分水嶺として注目される2026年2月21日、まさに当日のシークレットイベントの日に、重版を決定いたしました。

発売からちょうど一カ月後の2月21日は、《ZERO POINT》と呼称する、二つの大きな惑星が重なるスーパーコンジャンクションの日。出版と当日のリスタートを祝して実施されたイベントにおいて、わずか1か月での重版速報が通達され、会場が湧いた。

新刊『ZERO POINT 占星術×風水×数秘術で描く 新しい私の始め方』

2026年2月21日の「人類初体験」となる、星のスーパーコンジャンクションの日に起こった奇跡

2026年2月21日、性質の異なる土星と海王星という2つの大きな惑星が、12星座の1番最初、「スタート・始まり」を意味する星座・牡羊座の、しかも始まりの度数である「0度」で重なる（コンジャンクションする）という惑星の奇跡的な重なりが起きました。

土星は、現実・責任・鍛錬・具現化を司る星。私たちに「逃げられない現実」と向き合うことを求めます。

一方で、海王星は、夢・理想・スピリチュアリティを象徴し、現実と非現実の境界を溶かし、目に見えない世界へと意識を導く星です。

この2つの惑星が、「始まり」を意味する牡羊座の、しかも0度でピタリと重なる――

この奇跡的な現象は、推定上では約2600年前※とされ、人類史上ほぼ初めての経験です（※）。

（※直近は1703年3月27日頃、牡羊座11度。今回にもっとも近いのは紀元前594年3月9日頃、牡羊座1度で重なっているため。）

そして、この宇宙的な節目を《ZERO POINT》と呼び、人生の後半戦をより良く生きるために、成長・進化・応援し合えることをモットーとした、4名の占い師ユニット「RISTARTÉ(リスタルテ)」（愛新覚羅ゆうはん、桜野カレン、真木あかり、miraimikuの）が、2025年に結成されました。

占星術をはじめとした占いの知見を持つ著者陣が、私たちに今必要な準備はリセット＆リスタートであると提唱。そのために「心の余白をどう取り戻すか」を多角的に考えるプロジェクトを推進してきました。

100名が重版の吉報に沸く

【新時代の幕開け】当日を、みんなで一緒に迎えよう！というビジョンを現実化するため、都内で行われた、発売記念シークレットイベントのついに当日。

100名以上の方々が書籍を持って集結しました。気分の高揚を隠せない、そんなワクワクな雰囲気の中いよいよ始まりました。

まずは冒頭、「ゼロポイントおめでとう！皆さんとリアルな場で集まれて、一緒に過ごせることが本当に嬉しいです！」と4人からのメッセージ。拍手が沸き起こり、参加者が一体となって、熱気がこもってくる会場。

その当日は、日本文芸社の編集担当も同席し、まさにその日に、ちょうど発売1カ月での重版確定の速報が流れ、会場が一気に沸きました。

その日のプログラムは、「RISTARTÉ(リスタルテ)」4名の占い師が一人一人テーマに沿って解説し、参加者は、白とピンクの表紙の本を手に、本には載っていない「新しい私」の始め方のレクチャーを受けました。

そして、最後は「新しい私」のスタートを切った皆さんと記念撮影で締めくくり。その後は、４人それぞれのブースでの既刊本の販売、サイン会、撮影会。直接お話しできるとあって、長蛇の列ができていました。



みなさんの表情からは、新たな始まりを感じさせる輝きを感じました。

さあ、「新しい私」を行動で示していくのはこれからが本番。一緒に始めよう！そんなふうに、４人に背中を押されたような気がした素晴らしいイベントとなりました。

「誰かのため」でも「誰かのせい」でもなく、今度こそ「自分のため」の人生を

著者陣が込めた「ゼロポイントという大きな転機を、ひとりでも多くの方に活かしていただきたい！」という思いと、プロ占い師としての技術を結集した本書。

「なんか引っかかる」「今まで通りにいかなくなった」といった一見するとネガティブな出来事は、むしろチャンス。生きてきた環境から、知らず知らずのうちに当たり前になっていた我慢を手放していけるのがゼロポイント以降の時代です。ぜひ、本書をご活用ください。

【新時代の解説書】共著『ZERO POINT 占星術×風水×数秘術で描く 新しい私の始め方』

書籍では、4人がそれぞれの専門分野を生かして執筆。

真木あかりさんは「惑星の年齢域」をテーマに、人生の中で取りこぼしてきた課題を今から回収する視点を提示。

miraimikuさんは、40代以上のミッドライフクライシス世代でチームを組んでいることにも触れ、「忘れていた自分を取り戻す」ことを軸に、過去・現在・未来をつなぐ構成を担った。

愛新覚羅ゆうはんさんは、西洋占星術と風水を掛け合わせた「月星座風水」を提案し、環境と心理の関係性から運を整える方法を示す。

桜野カレンさんは数秘術を用い、「何を手放すべきか」を具体的に示す章を担当。「余白をつくることで、新しい流れを迎え入れられる」と語った。

新刊発売時プレスリリースはこちら



書籍の購入について

全国の書店・オンライン書店等で購入いただけます。

＜目次＞

・マンガで読む《ZERO POINT》

・ZERO POINTって？“新しい私”を始める座談会

・第一部 リセット

新しいスタートを切る前に、まずは「終わらせること」。手放す、身軽になる、余白をつくることが大切です。「そもそも、手放しとは何か？」「新時代の前に手放したいことは？」など、およそ300人に実施したアンケート（生の声）と共に、一緒に考え、実践していきましょう。

・第二部 スタート

いらないものを手放したなら、占星術+風水+数秘術を手がかりに、「新しい私」を見つけにいきましょう！

・miraimiku氏：ホロスコープをもとに、「本来の自分」を思い出す

・真木あかり氏：「惑星年齢域」で、やり残してきたことを取り戻す

・愛新覚羅ゆうはん氏：心を満たす暮らしの土台をつくる「月星座風水」

・miraimiku氏：新時代にバージョンアップ！「太陽星座」が目指す生き方

・桜野カレン氏：「9年サイクル」でこれからやってくる運の流れをつかむ

・第三部 これから始まる、「新しい私」

「自分は何者で、何をすればいいか」を誰かに教えてもらうのではなく、

「自分が何者で、何をしたいのか、自分で気づく」ためのガイドです。

新刊カバー

プロジェクトの意義や活動内容は、noteをご覧ください。

（noteトップページ）

＜「チームリスタルテ」メンバー紹介＞

桜野カレン

桜野カレン(さくらのかれん)

ルノルマンカードを中心に、タロットカード、数秘術、紅茶占いなど幅広い占術の知識と実践技術を持つ占い師兼講師。特にルノルマンカードに精通しており、主催するルノルマンカード講座「ルノ塾」では、多数のルノルマンカードリーダーを育成。



著書には「いちばん使えるルノルマンカード占い」 「いちばんていねいなルノルマンカード占い」「いちばんおもしろいルノルマンカード」（日本文芸社）、「ルノルマンカードの世界」（駒草出版）があり、「いちばんていねいなルノルマンカード占い」は台湾でも翻訳版が発売され、好評を得ている。また、女性占いユニット「トリプルK」の一員として「はじめてのコーヒーカード占い」「続・はじめてのコーヒーカード占い」FCM合同会社）を出版しており、複数の占いコンテンツの監修も手掛けている。

真木あかり

占い師

真木あかり(まきあかり)

学習院大学卒業後、フリーライター・会社員を経て占いの道に。モットーは「占いを使って、自分の人生を能動的に生きる」。問題解決が好き。『「ツイてない」 「もう無理」に効く占いと技術 ~不運の救急箱~』（集英社）、『タロットであの人の気持ちがわかる本』（説話社）、『真木あかりの超実践 星占い入門』（主婦の友社）、『シンプル四柱推命 最強の人生をプランニングできる』（ともに主婦の友社）、『金運星占い』（KADOKAWA）等、著書多数。『2025年下半期 あなたの運勢』など半期ごとの運勢シリーズは15作目。ほか「SPUR」「女性自身」「SPRiNG」等、女性誌での連載、アプリ監修、広告監修などを手掛ける。

miraimiku （みらいみく）

【星を現実に活かす】占星術師／星よみカウンセラー

miraimiku（みらいみく）

明治学院大学卒。新卒で出版社に入社し雑誌編集者を２年→広告代理店でWEB制作職を４年→最終的には人材育成業界最大手・株式会社マイナビに１０年勤務。１６年の会社勤務を経て、２０１６年に占星術師として独立。

多彩なキャリアを活かし、キャリアデザイン（就職・転職・天職・適職・自己分析） に特化したテーマ、ホロスコープを用いた人材育成・人財発掘・才能発掘・能力開発（占星術×自己分析）に、もっとも力を入れている。



「正しい・正しくない」の議論、机上 の理屈、難しく高尚な学問としての占星術ではなく、何より現場に寄りそう占星術【星を現実に活かす】【身の丈サイズの占星術】を追求。自身のサイト『西洋占星術 の入口』で【Welcome to Astrology】をスローガンに掲げ、初心者の方に占星 術の魅力をわかりやすく楽しく知ってもらうことを最大ミッションとする。



現場での個人鑑定を最重要視しながら、講座や講演、「Ray」「美的」など女性誌の雑誌連載、WEB媒体の連載、LINEアプリなど占いコンテンツの監修も多数。



著書に『変えるのではなく、本来の自分を取り戻す はじめての「ホロスコープ自己分析」ノート』『人生後半戦の生き方戦略.～40歳からの大人の占星術～』(日本文芸社) がある。



愛新覚羅ゆうはん

作家・デザイナー・開運アドバイザー(占い・風水)・古神道研究家

愛新覚羅ゆうはん(あいしんかくらゆうはん)

中国黒龍江省ハルビン市生まれ。映画「ラスト・エンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。桑沢デザイン研究所卒、北京大学医学部中退。家系が信仰していたシャーマニズムの影響を受け超自然的存在との交信経験から、神智学や占いの世界に没頭。幼少期から備わっていた透視能力に加え、東洋・西洋あらゆる占術に精通し、古神道歴は20年以上。占い・風水師として20年で延べ25,000人以上を鑑定。

「人と運と暦」の関係性を独自に研究しながら、中小企業向けの講演会や中国古典を活かした企業研修、暦を活かしたセミナーや占いスクール、神社アテンド・古神道講座など主宰。2020年より陶器上絵付け作家「愛新覚羅蝱羗」として『水鏡 ～MIKAKAMI～』も手がけ、国立新美術館・赤坂迎賓館で作品展示をするなど多岐にわたって活動をしている。一般社団法人日本放送作家協会、一般財団法人日本中国文化交流協会、日本天文考古学会会員。

主な著書：「一番わかりやすいはじめてのイーチンタロット」「一番わかりやすいはじめての四柱推命」「手放すと開運！風水」「金運龍神風水」等、著書多数。

