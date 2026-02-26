首位東京Ｖの主将・森田晃樹、１０番で初の横浜ＦＭとの“クラシコ”へ「勝ちたい。それだけです」ラモス瑠偉氏も認める１０番後継者

東京Ｖの主将ＭＦ森田晃樹が２６日、“開幕４連勝”へ決意を示した。開幕３連勝（ＰＫ戦含む）の首位で迎える明治安田Ｊ１百年構想リーグ東の第４節・横浜ＦＭ戦（２８日・日産スタジアム）に向けて非公開で全体練習。今季から１０番を背負う森田にとってはエースナンバーを背負ってから初の１９９３年のＪリーグ開幕カード“クラシコ”となる。相手は開幕３連敗中だが、「僕たちのやることは変わらないというか、まずはベースを大事にしながら、よりもっと自分たちの時間を増やしたい。あとはしっかり点を決めて、クラシコで勝ちたい。それだけです」と意気込んだ。

開幕・水戸戦の試合後には、かつて１０番を背負ったレジェンドＯＢ・ラモス瑠偉氏（６９）から「１０番の背中を見たくて今日会いにきた。あなたが５年前につけるべきだった。似合っていました。特に３点目の（アシスト前の）トラップが素晴らしかった。見に来てよかった」と称賛の言葉を贈られ、１０番の後継者と認められた。数日前のラモス氏のＳＮＳにも森田とのツーショット写真とともに「私も彼のプレイ大好き。人間としても尊敬してます。本当に彼はヴェルディを魂で愛している」などとつづられ、大きな期待が注がれている。

ＳＮＳのメッセージを目にしたことを明かした森田は「ラモスさんはお会いするたびに、そういう言葉を僕にかけてくれるので、誇りに思うと言いますか、ヴェルディだけではなく、日本サッカー界のレジェンドだと思うし、そういう方からああいう言葉をいただけるのは毎回すごくうれしい」と笑顔。主将と１０番の重責を担いながら、今季は豊富な運動量と守備はもちろん、卓越した技術で圧巻のプレーを披露するなど、よりすごみの増している伝統クラブの１０番。クラシコでも先頭に立ってチームをけん引し、開幕４連勝へ導く。