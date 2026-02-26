チームAイシン

NHKは、日本を代表する超一流エンジニアたちが極限のアイデアとテクニックで競い合う「魔改造の夜」の最新作「キッチン用品 PK対決」を、3月20日19時30分～20時42分に総合テレビで放送する。今回は冷蔵庫をキッカーに、フライパンをキーパーに“魔改造”してサッカーのPK対決を行なう。

チームH立建機

2チームによる直接対決で、油圧ショベルなど建設機械を、茨城などを拠点に開発・製造する世界的メーカー「H立建機」と、オートマなどの自動車部品を開発・製造する、愛知が拠点のグローバルな巨大企業「Aイシン」が火花を散らす。

チームAイシン

魔改造して行なう競技は、サッカーのPK対決。「冷蔵庫」がボールを蹴る“キッカー”に、「フライパン14個とキッチンラック」が“キーパー”になり、世界初、見たことのない大興奮のPK対決が行なわれる。

キッカーは、重さ45キロと番組史上、最も重い冷蔵庫。8m助走し、ドアを開けてキック、ゴールを狙う。両チームは、理想とするシュートが異なっており、H立建機は、精度を高め、ゴールの隅を狙う。一方のAイシンは、キーパーが反応できない、猛スピードのシュートを打ちたい。

ボールを蹴るため、どう強くドアを開くか? 爆発的なパワーを出すエアシリンダーで押し出したり、大型の油圧ショベルのカゴの回転をヒントに強く開いたり。ただ、ドアを開いて蹴っても、ボールは地面を転がるだけ。浮かして蹴るにはどうすれば……すくい上げる? 蹴るポイントを変える? 次々アイデアを試すが、右隅・左隅などコーナーを狙うまでにするのは至難の技。

最も重要なのは、走って、ボールをどう絶好のタイミングでミートして蹴るか。ドアが開いてボールを蹴る時間は、わずか0.03秒。テストを繰り返すがタイミングがつかめない……。

チームH立建機

キーパーづくりも、フライパンを超高速で回転させたり、カメラでボールを検知して跳んだ方向に高速で横移動させたり。1カ月半の苦闘の末、両チームは、衝撃のマシンを誕生させる。どんな相手と戦うのか、わからない苦しさに悶絶しながら、夜会(試合本番)に挑む。

はたして、見事にシュートは決まるのか? どんな結果が待っているのか? 今回もハラハラドキドキ、歓喜と号泣、興奮と感動の夜会へ。

出演は、伊集院光(顧問)、矢野武(実況)、長藤圭介(解説/東京大学大学院教授)の魔改造倶楽部。

顧問：伊集院光

実況：矢野武

解説：長藤圭介