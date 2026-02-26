政府は、26日夕、消費減税と給付付き税額控除の実施に向けた超党派の「社会保障国民会議」の初会合を開きます。



「国民会議」を巡っては、25日に続き、国会の代表質問で野党から質問が浴びせられました。



（国民民主党 川合 孝典 参院議員）

「一部野党が国民会議から除外されているとの情報も伝わっています。また、今後の国民生活に大きな影響を及ぼす社会保障制度改革を開かれた国会ではなく、閉ざされた国民会議で行う理由が、今ひとつ理解できません」





（高市首相）「国会に提案する前に野党や有識者の皆様に参画頂きながら、国民的議論を進めたいと考えておりまして、そのあと野党の皆さんのご協力が得られ、必要な法案を国会に提出した段階では、国会での十分な御審議をお願いすることとなると考えております」高市首相は、「国民会議」の参加条件として、「給付付き税額控除」への賛同を挙げていて、「一定の共通理解を持つ政党間で議論を行う」と説明しています。一方で、「国民会議」への参加要請を受けている中道改革連合と国民民主党は、判断を留保していて、26日夕方の初会合は、参加を表明した「チームみらい」と与党のみでの“見切り発車”となる可能性もあります。午後、参議院で行われた代表質問では、参政党の神谷代表が質問に立ち、現在45％を越える国民負担率を下げるため、大幅な減税と社会保険料の値下げが必要だと高市首相に迫りました。（参政党 神谷 代表）「失われた30年の一因は、消費税導入を始めとする増税と社会保険料負担の急激な増加にあると考えます。30年前の日本の国民負担率は35パーセントでした。今の日本経済に必要なのは、何よりも経済成長を取り戻すことですので、まず、5年間でもいいので、国民負担率の上限を35％に固定し、大胆な減税と社会保険料の値下げに踏み切るべきと我々は考えています」（高市首相）「国民負担率について、その数値のみに基づいて議論することは必ずしも適切ではなく、給付等と負担のバランスを踏まえた議論を行うことが重要です。引き続き、責任ある積極財政の考えのもと。所得を増やし、消費マインドを改善し、事業収益が上がり、税率を上げずとも税収が自然増に向かう好循環を実現することで、日本経済のパイを大きくするとともに、物価上昇に負けない賃金上昇を実現してまいります」この後、質問に立った立憲民主党の斎藤議員は「カタログギフト配布」について高市総理を追及しました。（立憲民主党 齊藤 嘉隆 参院議員）「政治資金規正法は、何人も公職の候補者の政治活動に対して寄付はしてはならないとしています。法に抵触する可能性が高いのではないでしょうか。少なくとも脱法的であると考えます。御自身が支部長を務める総支部からの支出だから問題ないと言われますが、ギフトの名義は総理個人です」（ 高市首相）「政治資金規正法第21条の2の規定は政党がする寄付については適用しないとされており、法に違反するものでないことは明らかであると認識しております。なお、品物のお届けに当たりましては、支部長である私の名前を表示しておりますけれども、発注も請求書宛のも支部名であり、また個人の寄付とは違い、支部の政治資金収支報告書にも記載をして報告をするものでございます。したがって、支部の活動として品物の寄付を行ったものであることに違いはございません」改めて法令上の問題はないと述べました。26日はこのあと、予算委員会が始まり、「国民会議」の初会合も開催される予定です。