歌手・工藤静香（５５）が、手作りスイーツを披露し反響を呼んでいる。

工藤は２６日までに自身のインスタグラムを更新。「人参 レモン 生姜 オレンジのフレッシュジュースの搾（しぼ）り殻で作ったキャロットケーキ。柑橘（かんきつ）の香りが良いし繊維大量です！笑」と記し、カットして皿に並べた写真や、焼き上がったばかりのホールケーキの写真などを投稿。

「絞り殻にシナモン、卵２． ココナッツオイル大さじ山盛り２くらい全粒粉大さじ山盛り３くらい、ベーキングパウダー小さじ半分、ナッツ、レーズンを加えて焼きました。５０分くらい。ですが、お肉をお料理している間に少し焦がしました あ、あとはちみつも入れています」とレシピを公開。

「上に乗せるクリームをヘルシーバージョンで作ったのですが、これ美味し過ぎました！ 量はお好みで！カッテージチーズ（スムース）に生クリームを５０ｍｌから１００ｍｌくらいとレモン汁、そしててんさい糖を入れてブイヨン。私は多分５０位だったと思います」「これは、ケーキとクリームが同じ位の量で食べるのがお勧め！ フレッシュジュースの絞り殻でなくても、もちろんｏｋです！」とつづった。

この投稿には、「いつも美味しそうな物ばかり！尊敬です」「色々と作れて羨ましい 美味しそう食べてみたいです」「絶対美味しいやつやん」「何でも作れてほんとすごい」「めちゃくちゃ美味しそう アイディアも素晴らしいし尊敬しかない」「お店屋さんみたい」などのコメントが寄せられた。