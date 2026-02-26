本田真凜、初公開の部屋からコスメブランド立ち上げを報告 名前の由来やプロデュースへの思いを明かす「大好きなメイクは、勇気や自信を与えてくれる存在」
プロフィギュアスケーターの本田真凜（24）が25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「【メイク】初公開のコスメ部屋から大発表」と題した動画で、自身がプロデュースを手がけるコスメブランド『Luarine（ルアリン）』を立ち上げたことを報告した。
【動画】初公開のコスメ部屋から『Luarine（ルアリン）』立ち上げを報告する本田真凜
本田は自身のインスタグラムでも発表。「“大好きなコスメで、いつか自分の理想を詰め込んだ商品を作りたい”幼い頃からそんな想いを抱き続け、少しずつ形にしてきました。そして今日ついにこの日を迎えられたこと、本当に本当に嬉しく思います」とコスメブランド設立が念願だったことを説明。
「商品開発、デザイン、ブランディングなど全てにおいて自分自身が携わったからこそ、何度も大きな決断を重ね、試行錯誤の連続でもありましたが、強いこだわりや想いを全て妥協せず商品に込めることが叶いました」といい、「ルアリンの誕生に携わり、支えて下さったチームの皆さまに心から感謝しています」と気持ちを記した。
続けて、自身にとって「大好きなメイクは、勇気や自信を与えてくれる存在」と本田。「ほんの少し光を重ねるだけで、気持ちがすっと明るくなる。頑張りたい日に手に取る色が、そっと背中を押してくれる。そんな変化に、何度も支えられてきました。特別な日だけじゃなくて、なんでもない日常にも、そっと寄り添ってくれる。メイクには、そんな力があると思っています」と話し、「ルアリンが、日常の中にやさしく光を灯せる存在になれたら嬉しいです」と願いを込めた。
商品は、3月18日より全国発売。YouTube動画では、販売する商品の特徴やこだわったポイント、ブランドが生まれるまでの経緯などについて思いたっぷりに明かし、ブランド名については「たくさん候補出して『ルアリン』にたどり着いたわけなんですが、月の光を意味する“ルアール”と自分の名前にも由来する海を意味する“マリン”を掛け合わせた言葉で『ルアリン』です。どうですか？私はめちゃくちゃ気に入ってます！」とうれしそうに話している。
コメント欄には「真凜ちゃんコスメプロデュース本当におめでとうございます！」「真凜ちゃんの夢が叶ってうれしい」「ずっと夢やったから最高やん！」「買って使うの楽しみ」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
