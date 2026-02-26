3月のWBCで世界一連覇を目指す侍ジャパンは26日、バンテリンドームで練習を行い、ドジャース・大谷翔平投手がチームに合流した。この日の練習ではカブス・鈴木誠也外野手とともにグラウンドでの打撃練習はせず、チューブを使ったトレーニングやキャッチボールなどで調整した。

15時過ぎにグラウンドに姿を見せると、チームメートやスタッフが続々と“大谷詣で”。ウォーミングアップは日本ハム時代の先輩の近藤と笑顔で行った。

チューブを使ったトレーニング中には能見投手コーチと情報交換。外野で行ったキャッチボールは、高城ブルペン捕手を相手に最長30メートル、最後はマウンドと捕手の距離で力強いボールを投げ込んだ。

24日にキャンプを行っていた米国から帰国し、この日にチャーター機で名古屋入り。その足で宿舎ではなく午後2時40分頃に球場入りした。黒のバッグを手に、白のTシャツにグレーのブルゾンを羽織り、オフホワイトのチノパンというコーデの私服姿で登場した。

練習後の会見で明日以降のフリー打撃について問われ「やりたいなと思う」と“解禁”を予告した。