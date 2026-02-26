¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×ÅÄÃæ±ÍÅÍ¤¬µð¿Í¥É¥é1¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤ò¾Ò²ð¡¡¥¥ã¥ó¥×¤â½ªÈ×¡¢´Ä¶¤Ë´·¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö¤º¤Ã¤È¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÎÏ´¶¤Ê¤¯¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß
¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ª¥¯¡¼¥ë2ÆüÌÜ¡Ê26Æü¡¢²Æì¡¦ÆáÇÆ¡Ë
µð¿Í¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤¬¿·²ÃÆþÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥×Ãæ·Ñ¤Î¿·´ë²è¡Ö¥¨¥¤¥È¥Ô¥¢¡×¡£º£²ó¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÃÝ´ÝÅê¼ê¡£ËÁÆ¬¤ÇÅÄÃæÅê¼ê¤«¤é¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¤«¤ï¤¤¤¤ÃÝ´Ý¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¡ØYES¡Ù¤È¡ØNO¡Ù¤Î¥Ü¡¼¥É¤òÍÑ¤¤¤ÆÅÄÃæÅê¼ê¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î´Ä¶¤Ë¤Ï´·¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¡£ÃÝ´ÝÅê¼ê¤Ï¡ØYES¡Ù¤òÁªÂò¤¹¤ë¤â¡¢ÅÄÃæÅê¼ê¤«¤é¡Ö¤Ç¤â´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤º¤Ã¤È¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£ºÇ½é¤«¤é¤³¤ì¤À¤«¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÝ´ÝÅê¼ê¤Ï¡ØYES¡Ù¤ÎÍýÍ³¤ò¡ÖºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤È¤¤¤¦¤«¡¢Î®¤ì¤È¤«¤âÁ´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í´·¤ì¤Æ¤¤Æ¡£ÀèÇÚÊý¤âÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¥¥ã¥ó¥×²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö»î¹ç¤Ç¶ÛÄ¥¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿ÃÝ´ÝÅê¼ê¡£¡ØNO¡Ù¤òÁªÂò¤·¤Æ¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤Ç¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£(¼ýÏ¿ÍÑ¤Î)¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÅÄÃæÅê¼ê¤«¤é¤Þ¤¿¤â¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤Ó¡Ö¤Ç¤âÃÝ¤Á¤ã¤ó¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤µ¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¤¤Ä¤âÎÏ´¶¤Ê¤¯Î©¤Ã¤Æ¤ë¡£¤º¤Ã¤È¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤½¤³¤ÇÉáÃÊ¤«¤éÎÏ´¶¤Î¤Ê¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÃÝ´ÝÅê¼ê¤Ï¡Ö¼«Á³¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÅÄÃæÅê¼ê¤¬¡Ö¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊÖ¤·¡¢·ÚÌ¯¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×¤â½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ê¡¢ÃÝ´ÝÅê¼ê¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ì±þ¤Þ¤ÀÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤â»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö³«Ëë¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£