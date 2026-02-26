歌手の工藤静香（55）が25日、Instagramを更新。「どちらのお店かしら？！のレベルっしょ」「カフェ開いてほしい」など、絶賛の声が寄せられた手作りスイーツを披露した。

【映像】工藤静香の豪邸と話題の自宅庭や手作りスイーツ

これまでもInstagramで「すんごい豪邸」「自宅、森！！！」「こっ、公園ですか？！」などのコメントが寄せられた広々とした自宅の庭や、チーズケーキ、いちごムース、タルトタタンといった手作りスイーツを公開してきた工藤。

手作りスイーツをファン絶賛

25日の投稿では、「ニンジン、レモン、ショウガ、オレンジのフレッシュジュースの搾り殻で作ったキャロットケーキ。かんきつの香りが良いし繊維大量です！笑」と紹介。さらに「上に乗せるクリームをヘルシーバージョンで作ったのですが、これ美味し過ぎました！これは、ケーキとクリームが同じくらいの量で食べるのがお勧め！」と、カッテージチーズや生クリーム、レモン汁にてんさい糖で作ったクリームと合わせて食べることを提案している。

この投稿には、「しーちゃん何でも作れてほんとすごい！」「絶対美味しいやつやん！」「きょうも料理のセンスが輝いております！！」など、絶賛するコメントが数多く寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）