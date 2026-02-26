フィギュアスケートの中井亜美選手が演技後に見せた話題のポーズを友人が解説しました。

ミラノ・コルティナオリンピックフィギュアスケート女子シングルでショートプログラム1位通過し、フリースケーティング最終走者としてリンクに上がった中井選手。

オリンピック初出場の17歳は、武器のトリプルアクセルを成功させるなど、堂々3位で銅メダルを獲得しました。試合後に話題になったのが中井選手のあるポーズ。演技後に首をかしげながら指を頬に当て、複雑な表情をしました。

中井選手は「トリプルアクセルが最初はできてすごくうれしい気持ちもあったけど、そのあとに細かいミスが出てしまったのが正直悔しかった。メダルまで届いたかなという正直不安な気持ちのポーズです」と話します。

中井選手と共に練習を行う同じ年の友人はあのポーズについて「本当にあれが素で、練習中も『あれ？亜美』とかやるんですよ」と普段から同じしぐさをしていることを明かします。「もう自然に出てくるものだと思います。オリンピックの舞台でやるとよりいっそう輝くんだな」と笑顔で話しました。

