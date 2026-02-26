Ooochie Koochie（吉川晃司・奥田民生）「GOLD」ライブ映像を期間限定公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

奥田民生・吉川晃司のユニット、Ooochie Koochie（オーチーコーチー）が、3月25日にライブ映像商品『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』をリリース。このたび、本作より「GOLD」のライブ映像が期間限定で公開された。

■「GOLD」ライブ映像の公開は3月24日まで！

ライブ映像商品『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』は、2025年7月にふたりの故郷である広島県からスタートした全国ツアー『Ooochie Koochie TOUR』から、9月に開催された日本武道館公演の模様を収録した作品。

「GOLD」が初めて世に放たれた2025年2月26日から、ちょうど1年。今度は同曲がライブ映像として公開される運びとなった。

映像は、3月24日までの期間限定公開。見逃さないように注意しよう。

■リリース情報

2025.12.24 ON SALE

ANALOG『Ooochie Koochie』

2026.03.25 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』

