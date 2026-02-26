日経225オプション3月限（26日日中） 6万8000円コールが出来高最多743枚
26日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1323枚だった。うちコールの出来高が7214枚と、プットの4109枚を上回った。コールの出来高トップは6万8000円の743枚（1円安9円）。プットの出来高トップは5万8000円の436枚（75円安870円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
205 0 1 75000
160 0 1 72500
343 0 4 70000
42 -2 3 69500
101 -2 4 69000
39 -1 6 68500
743 -1 9 68000
31 -2 11 67500
278 -2 15 67000
105 -3 19 66500
508 -4 23 66000
203 +1 34 65500
598 -5 43 65000
111 +2 57 64500
509 -1 79 64000
121 -1 101 63500
416 -4 140 63000
92 -16 185 62500
498 -19 245 62000
155 -15 325 61500
33 355 61375
2 530 61250
2 390 61125
629 +5 435 61000
1 535 60875
7 485 60750
56 0 530 60500
7 +190 790 60250 2120 1
4 +25 675 60125 2035 1
737 -25 720 60000 1950 -15 5
2 +630 1040 59875 1870 5
6 +120 880 59750 1795 2
7 +330 890 59625 1715 1
35 -45 860 59500 1640 -95 7
2 +750 1230 59375 1570 4
25 +40 1000 59250 1420 7
10 +525 1080 59125 1430 4
257 -15 1145 59000 1305 -170 110
3 +635 1300 58875 1305 4
3 +385 1575 58750 1210 -95 6
1 +350 1280 58625 1185 -565 6
12 +50 1400 58500 1065 -120 121
1 +150 1540 58375 1075 11
2 +35 1510 58250 1025 3
9 +145 1585 58125 910 -60 10
87 +50 1700 58000 870 -75 436
57875 830 -255 3
57750 810 -60 56
57625 770 -60 10
5 +340 2275 57500 700 -95 67
57375 715 -510 6
1 +730 2260 57250 690 -15 13
57125 650 -365 12
