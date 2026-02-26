　26日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1323枚だった。うちコールの出来高が7214枚と、プットの4109枚を上回った。コールの出来高トップは6万8000円の743枚（1円安9円）。プットの出来高トップは5万8000円の436枚（75円安870円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 205　　　 0　　　 1　　75000　
　 160　　　 0　　　 1　　72500　
　 343　　　 0　　　 4　　70000　
　　42　　　-2　　　 3　　69500　
　 101　　　-2　　　 4　　69000　
　　39　　　-1　　　 6　　68500　
　 743　　　-1　　　 9　　68000　
　　31　　　-2　　　11　　67500　
　 278　　　-2　　　15　　67000　
　 105　　　-3　　　19　　66500　
　 508　　　-4　　　23　　66000　
　 203　　　+1　　　34　　65500　
　 598　　　-5　　　43　　65000　
　 111　　　+2　　　57　　64500　
　 509　　　-1　　　79　　64000　
　 121　　　-1　　 101　　63500　
　 416　　　-4　　 140　　63000　
　　92　　 -16　　 185　　62500　
　 498　　 -19　　 245　　62000　
　 155　　 -15　　 325　　61500　
　　33　　　　　　 355　　61375　
　　 2　　　　　　 530　　61250　
　　 2　　　　　　 390　　61125　
　 629　　　+5　　 435　　61000　
　　 1　　　　　　 535　　60875　
　　 7　　　　　　 485　　60750　
　　56　　　 0　　 530　　60500　
　　 7　　+190　　 790　　60250　　2120 　　　　　　　 1　
　　 4　　 +25　　 675　　60125　　2035 　　　　　　　 1　
　 737　　 -25　　 720　　60000　　1950 　　 -15　　　 5　
　　 2　　+630　　1040　　59875　　1870 　　　　　　　 5　
　　 6　　+120　　 880　　59750　　1795 　　　　　　　 2　
　　 7　　+330　　 890　　59625　　1715 　　　　　　　 1　
　　35　　 -45　　 860　　59500　　1640 　　 -95　　　 7　
　　 2　　+750　　1230　　59375　　1570 　　　　　　　 4　
　　25　　 +40　　1000　　59250　　1420 　　　　　　　 7　
　　10　　+525　　1080　　59125　　1430 　　　　　　　 4　
　 257　　 -15　　1145　　59000　　1305 　　-170　　 110　
　　 3　　+635　　1300　　58875　　1305 　　　　　　　 4　
　　 3　　+385　　1575　　58750　　1210 　　 -95　　　 6　
　　 1　　+350　　1280　　58625　　1185 　　-565　　　 6　
　　12　　 +50　　1400　　58500　　1065 　　-120　　 121　
　　 1　　+150　　1540　　58375　　1075 　　　　　　　11　
　　 2　　 +35　　1510　　58250　　1025 　　　　　　　 3　
　　 9　　+145　　1585　　58125　　 910 　　 -60　　　10　
　　87　　 +50　　1700　　58000　　 870 　　 -75　　 436　
　　　　　　　　　　　　　57875　　 830 　　-255　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　57750　　 810 　　 -60　　　56　
　　　　　　　　　　　　　57625　　 770 　　 -60　　　10　
　　 5　　+340　　2275　　57500　　 700 　　 -95　　　67　
　　　　　　　　　　　　　57375　　 715 　　-510　　　 6　
　　 1　　+730　　2260　　57250　　 690 　　 -15　　　13　
　　　　　　　　　　　　　57125　　 650 　　-365　　　12　