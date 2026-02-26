日経225オプション4月限（26日日中） 5万2000円プットが出来高最多172枚
26日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1497枚だった。うちプットの出来高が840枚と、コールの657枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の172枚（10円高490円）。コールの出来高トップは7万2500円の143枚（2円高19円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
97 +1 8 75000
143 +2 19 72500
56 +5 51 70000
16 +4 68 69000
32 +12 100 68000
18 +7 141 67000
56 +19 207 66000
25 0 300 65000
10 +25 360 64500
38 +75 450 64000
24 +35 485 63500
28 -5 575 63000
27 +25 660 62500
10 +40 770 62000
7 -30 885 61500
22 +20 1025 61000
3 +85 1240 60500
2 +470 1330 60250
15 +5 1375 60000
2 +515 1525 59750
9 -40 1600 59500 2550 1
59250 2415 1
7 +10 1840 59000 2285 -85 2
58750 2245 2
4 +310 2050 58500 2120 8
58250 2005 2
5 +380 2365 58000 1900 15
57750 1830 -340 4
1 +850 2800 57500 1605 -100 6
57000 1510 +20 5
56750 1400 -70 3
56500 1315 -15 2
56375 1230 1
56250 1245 -365 4
56125 1220 2
56000 1145 7
55875 1140 2
55750 1090 -20 5
55625 1085 1
55500 1050 0 5
55375 1035 6
55125 965 1
55000 920 -40 23
54750 875 -175 3
54500 850 -30 22
54125 770 1
54000 740 -15 30
53625 650 1
53500 630 -50 1
53000 585 -25 15
