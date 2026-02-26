　26日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1497枚だった。うちプットの出来高が840枚と、コールの657枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の172枚（10円高490円）。コールの出来高トップは7万2500円の143枚（2円高19円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　97　　　+1　　　 8　　75000　
　 143　　　+2　　　19　　72500　
　　56　　　+5　　　51　　70000　
　　16　　　+4　　　68　　69000　
　　32　　 +12　　 100　　68000　
　　18　　　+7　　 141　　67000　
　　56　　 +19　　 207　　66000　
　　25　　　 0　　 300　　65000　
　　10　　 +25　　 360　　64500　
　　38　　 +75　　 450　　64000　
　　24　　 +35　　 485　　63500　
　　28　　　-5　　 575　　63000　
　　27　　 +25　　 660　　62500　
　　10　　 +40　　 770　　62000　
　　 7　　 -30　　 885　　61500　
　　22　　 +20　　1025　　61000　
　　 3　　 +85　　1240　　60500　
　　 2　　+470　　1330　　60250　
　　15　　　+5　　1375　　60000　
　　 2　　+515　　1525　　59750　
　　 9　　 -40　　1600　　59500　　2550 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　59250　　2415 　　　　　　　 1　
　　 7　　 +10　　1840　　59000　　2285 　　 -85　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　58750　　2245 　　　　　　　 2　
　　 4　　+310　　2050　　58500　　2120 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　58250　　2005 　　　　　　　 2　
　　 5　　+380　　2365　　58000　　1900 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　57750　　1830 　　-340　　　 4　
　　 1　　+850　　2800　　57500　　1605 　　-100　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　57000　　1510 　　 +20　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　56750　　1400 　　 -70　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　56500　　1315 　　 -15　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56375　　1230 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56250　　1245 　　-365　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　56125　　1220 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　56000　　1145 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　55875　　1140 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　55750　　1090 　　 -20　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　55625　　1085 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55500　　1050 　　　 0　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　55375　　1035 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　55125　　 965 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 920 　　 -40　　　23　
　　　　　　　　　　　　　54750　　 875 　　-175　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 850 　　 -30　　　22　
　　　　　　　　　　　　　54125　　 770 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 740 　　 -15　　　30　
　　　　　　　　　　　　　53625　　 650 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 630 　　 -50　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 585 　　 -25　　　15　