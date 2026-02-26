日経225オプション5月限（26日日中） 7万2500円コール83円
26日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は90枚だった。コールの合計出来高は10枚。コールの出来高トップは7万2500円の3枚（23円高83円）だった。プットのの合計出来高は80枚。プットの出来高トップは5万7750円の35枚（2170円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 +23 83 72500
1 +20 150 70000
2 +56 276 68000
2 415 67000
1 530 66000
1 625 65000
57750 2170 35
46500 330 4
46000 320 6
45750 286 -14 7
43750 205 2
38500 113 2
18000 7 +1 1
16000 10 2
10000 3 0 21
株探ニュース
