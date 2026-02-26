　26日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は90枚だった。コールの合計出来高は10枚。コールの出来高トップは7万2500円の3枚（23円高83円）だった。プットのの合計出来高は80枚。プットの出来高トップは5万7750円の35枚（2170円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　 +23　　　83　　72500　
　　 1　　 +20　　 150　　70000　
　　 2　　 +56　　 276　　68000　
　　 2　　　　　　 415　　67000　
　　 1　　　　　　 530　　66000　
　　 1　　　　　　 625　　65000　
　　　　　　　　　　　　　57750　　2170 　　　　　　　35　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 330 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 320 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　45750　　 286 　　 -14　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　43750　　 205 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 113 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　 7 　　　+1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　10 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 3 　　　 0　　　21　


株探ニュース