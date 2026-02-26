菊水ホールディングス <6912> [東証Ｓ] が2月26日大引け後(16:40)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の53円→63円(前期は53円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、2026年８月８日に創立75周年を迎えます。これもひとえに株主の皆様をはじめ、関係者の皆様方の温かいご支援の賜物によるものと心より感謝申しあげます。 つきましては、株主の皆様への感謝の意を表すため、2026年３月期の期末配当予想について、普通配当に加え１株につき10円の記念配当を実施することといたしました。 これにより、2026年３月期の期末配当につきましては、普通配当と記念配当を合わせ、１株につき53円から63円に修正いたします。

