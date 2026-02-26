ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス <3222> [東証Ｓ] が2月26日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年2月期の連結最終損益を従来予想の12億円の黒字→42億円の赤字(前期は8.1億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結最終損益も従来予想の24.1億円の黒字→29.9億円の赤字(前年同期は29.5億円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社グループの業績は、株式会社いなげやの統合効果や、既存店の客数増加により営業収益は前年を上回る見通しとなりましたが、商品単価の上昇に伴いお客様１人あたりの購買点数が減少したため、当初の計画には達しませんでした。さらに、原材料やエネルギー価格の上昇及び競争激化に対応するため、加工食品を中心に価格据え置き等の施策を継続した結果、売上総利益率は想定を下って推移しております。また、労務費・光熱費・物流費など販売費及び一般管理費の増加が続いており、当初計画に対しては抑制を図ることができたものの、営業収益及び売上総利益高の計画差を補うまでには至らず、営業利益、経常利益は想定を下回り、更には減損損失等の特別損失も計上することから親会社株主に帰属する当期純利益のいずれも予想を下回る見通しとなり、通期の連結業績予想を修正するものであります。

