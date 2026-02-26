文化放送は26日、「#C-pla presents ＝LOVE齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぷらじお」を当面の間、放送休止とすることを発表した。「スポンサー企業である株式会社トーシンの前代表取締役に関する事案を鑑み、社内にて検討を重ねました結果」と説明した。

文化放送の公式Xに「『#C-pla presents =LOVE 齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぷらじお』番組放送休止に関するお知らせ」と題した文書が掲載され、「弊社にて毎週日曜日午後9時より放送中の番組「#C-pla presents =LOVE 齋藤樹愛羅・

≠ME 櫻井もものしーぷらじお」におきまして、このたび、スポンサー企業である株式会社トーシンの前代表取締役に関する事案を鑑み、社内にて検討を重ねました結果、当面の間、放送を休止させていただくこととなりました」と発表。

また、番組内で発表していた同番組オリジナルカプセルトイについても、発売を延期するとした。

「現在、本事案に関しましては、当局による捜査状況を含め、慎重に事態の推移を注視しております」とし、「放送や番組オリジナルカプセルトイを楽しみにしてくださっていたリスナーの皆様、ならびに関係者の皆様には多大なるご心配とご不便をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。

警視庁渋谷署は20日、女性のスカートの中を撮影したなどとして、性的姿態撮影処罰法違反の疑いで、カプセルトイ店「#C-pla」を運営する株式会社トーシンの前社長を書類送検していた。