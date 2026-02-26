3月3日（火）ひな祭りの夜に皆既月食が起こります。

＜写真を見る＞今回のタイムスケジュールと前回の皆既月食

月食は、月が地球の影に入ることで起こる現象で、今回は月全体が地球の影にすっぽり隠れる「皆既月食」です。

国立天文台によりますと、月食が始まるのは、午後6時50分ごろ、東の空に浮かぶ満月が欠け始めます。

月全体が隠れる「皆既食」は午後8時4分から1時間ほど続きます。

皆既食が終わるのは午後9時3分。

その後は次第に欠けた部分が小さくなり、午後10時18分に元の満月に戻ります。

前回は〝午前3時〟の皆既月食

皆既食で月が見えなくなるわけではなく、「赤銅色」と呼ばれる赤黒い月が見えます。

前回の皆既月食は去年9月8日。半年ほど前にも見ることができましたが、このときは午前3時ごろと観察には難しい時間帯でした。

今回は、観察しやすい時間帯に皆既月食の始まりから終わりまでの全てを日本全国で見ることができます。

3日（火）夜の天気は？

３日の夜は低気圧の影響で、大阪など近畿地方から東北地方にかけて広く雨や雪が降る予想です。九州の雨は午前が中心となる見込みで、夜には回復が期待できそうです。

雨が降る時間など予想は変わる可能性がありますので、最新の予報を確認してください。