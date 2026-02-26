三浦義武が商品化した世界初の缶コーヒー「ミラ・コーヒー」の広告（島根県浜田市提供）

世界で初めて缶コーヒーを商品化した三浦義武（1899〜1980年）は現在の島根県浜田市で生まれた。ネルドリップを極めたと言われるほどのコーヒーを出していたことでも知られる。市が助成する地元の団体は、三浦こだわりの味を再現する抽出方法の認証制度を設け、試験も実施する。合格した認証者の喫茶店では、深い香りとコクの濃厚な味を提供、「極上の一杯」で町おこしに挑む。

1月25日の認証制度講習会。会場の浜田市役所に県内外から10人が集まった。座学の後、参加者が抽出を試し、それぞれのコーヒーを飲み比べた。金沢市から参加した会社員村岡晃二さん（60）は「普段のコーヒーより断然濃厚」と驚いた。試験を経て認証者の仲間入りを目指す。

三浦がコーヒーに熱中し始めたのは、上京し早稲田大に進学した後だった。研究を重ねた末、2枚重ねのネルに多量のコーヒー粉を入れ、水と湯で抽出する独自の方法を確立。主催した茶会には帝国劇場の人気俳優や小説家も参加、「コーヒーに酔うほどうまい」と東京で評判となった。

戦後は地元で喫茶「ヨシタケ」を営む。その傍らヨーロッパに最高のコーヒーを輸出したいと、地元の缶詰工場に着想を得て缶コーヒー開発に挑んだ。

開発では大きな二つの課題に直面した。不均一なメッキ加工による缶の腐食と、殺菌時の温度変化による品質低下だ。三浦は製缶メーカーとともに特殊加工や低温殺菌を使い課題を克服。1965年に東京の百貨店で世界初の缶コーヒー「ミラ・コーヒー」を発売した。

缶コーヒー開発の歴史を掘り起こした島根地理学会の神英雄会長（71）は、残された情報を基に2015年、味の再現に成功する。同年に第1期の認証者らで「ヨシタケコーヒー友の会」を発足させた。市の助成で運営し、年1回、抽出法の講習会を開いている。合格すると認証書が授与される試験も実施。現在、認証者は1府6県の36人に上る。

三浦の生家近くで「Cafe FUN」を営む田中昭則さん（73）は2022年に認証を取得。ヨシタケコーヒーを提供し続けている。「ここでしか飲めない一杯が市を訪れる理由になれば」と話す。

講習会で参加者に指導する神英雄さん（中央）＝25日、島根県浜田市

三浦義武（島根県浜田市提供）

三浦義武が主催した茶会の様子（島根県浜田市提供）