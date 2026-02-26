女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の主題歌「笑ったり転んだり」に赤ちゃんを泣きやませる効果があることが分かった。

同曲を歌う夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」にとって初の冠特番となる「ハンバート ハンバートと『笑ったり転んだり』を語ったり♪」が23日午後6時5分からオンエア。

そのなかで、同曲が持つ不思議な魅力が深掘りされ、全国の視聴者から「『笑ったり転んだり』が流れると、赤ちゃんが泣きやむ」という意見が実際の動画とともに届いた。

番組側がこの現象について、音楽心理学の専門家である日本音響研究所の鈴木創所長に聞いてみると「赤ちゃんを泣きやませるには2つの方向性があります。ハッとさせる覚醒化と、もう1つがホッとさせる沈静化になります。この『笑ったり転んだり』というのはまず（佐野）遊穂さんのボーカルがハッとさせる効果のある4000〜7000ヘルツ。まずハッとさせて、そのあとに（佐藤）良成さんの落ち着いた声でホッとさせる。つまり歌のなかでハッとしてホッとして、ハッとしてホッとするという。これが繰り返されていて、その切り替わりが心地よくて赤ちゃんがだんだんとご機嫌になっていくんではないかと思っています」と説明。「令和の最強泣きやみソングと言っても過言ではないかと思います」と結論づけた。

繰り返し聞いていると、その学習効果によりイントロが流れただけで泣きやむこともあるそうで、佐野は「自分たちの子育ての時に試してみれば良かったんですけど、ちょっとそういう発想がなくてやってみてないんですけど、実験のチャンスを逃してしまいました」と笑顔で話していた。