定番「チノパン」どう穿く？【GU】おしゃれ店員さんが着こなす「大人っぽコーデ」

チノパンを使った着こなしが、なんだか無難に見えてしまう……という人に真似してほしいのは、おしゃれスタッフさんの「大人っぽコーデ」です。センス良く見せるポイントは、きちんと感と抜け感のバランス。トップスや小物の合わせ方しだいで、垢抜けを狙えます。今回紹介する【GU（ジーユー）】のチノパンを使うことで、着こなしの旬度も高まる予感。

ネイビー × ベージュで作る上品カジュアル

【GU】「チノタックバレルパンツQ」\2,990（税込）

2タックと旬のバレルシルエットが特徴的なベージュのチノパンに、黒のカーディガンを合わせたコーデ。落ち着いたトーン同士の組み合わせが、大人らしい品の良さを演出します。トップスはコンパクトな丈感を選ぶことで、ボリュームのあるパンツとも好バランスに。小物も黒にすれば引き締め効果を期待でき、お出かけにもぴったりなきれいめカジュアルが完成。

黒ジャケットで即きちんと見え

同じ「チノタックバレルパンツQ」も、黒ジャケットを羽織るだけで一気にモード感がアップ。ベルトでウエストマークすることで、メリハリのある印象に。カジュアルときれいめをバランスよく掛け合わせた、大人のチノパンコーデです。

Writer：licca.M