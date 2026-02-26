「幼稚園に行きたくない」毎朝渋っていた発達障害の息子。救ったのは、お友だちの『魔法のひと言』だった

筆者の友人Mさんの6歳の息子A君には発達障害があります。同じ年齢の子どもたちと遊ぶのが難しく、時には孤立してしまうこともありました。そんな中、A君にとって大きな転機となった出来事があったのです。Mさんが、A君の成長について話してくれました。

A君の笑顔と成長

Mさんの息子のA君は6歳で年長さん。発達障害があり、同じ年齢の子どもたちと遊ぶのが難しく、時には孤立してしまうこともありました。特に、鬼ごっこのようにルールや状況判断の難しい集団遊びには、強い不安を感じていました。幼稚園での毎日は、時々辛そうに見えることもありましたが、A君は毎日頑張って通っていました。そんなとき、A君に一つの大きな転機が訪れたのです。

H君との出会い

ある日、A君のクラスメートであるH君がA君に声をかけてきました。「今日はA君が得意なブロックで遊ぼうよ！」と誘ってくれたのです。普段は遊ぶのが苦手だったA君も、その日は嬉しそうに笑顔を見せて、H君と一緒に遊び始めました。そのやり取りをきっかけにA君の表情がパッと明るくなり、他の子どもたちもその様子を見て自然と輪に加わっていきました。

優しさがA君を変えた

H君の等身大の思いやりとリーダーシップに触れ、A君の心も温かく解きほぐされたようです。A君は、それまでの遊びに対する不安が少しずつ和らぎ、他の子どもたちと過ごす楽しさを感じるようになったのです。そのおかげで、A君は幼稚園生活を楽しめるようになり、親としても心から感謝の気持ちでいっぱいになりました。