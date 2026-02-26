運命の1本に出合って。大人の日常に寄り添う、長く愛せる【究極のデニム】

流行に左右されず、穿き込むほどに愛着が湧く。今季はそんな一生モノの風格漂うデニムパンツが豊作。大人の体型を美しく見せ、品格を保ちながら毎日を彩る至高のラインナップをご紹介します。

【シンゾーン】進化を遂げた、究極の「ジェネラルジーンズ」

「NEW GENERAL JEANS」各\28,600

【シンゾーン】で不動の人気を誇る「GENERAL JEANS」が、満を持してリニューアル。ヴィンテージさながらの細かいシボ感やムラ感のある生地の魅力はそのままに、細部をブラッシュアップしています。13オンスの穿きやすい厚さをキープしつつ、股上を少し深く設定。従来のテーパードから、より汎用性の高いレギュラーストレートへと生まれ変わりました。ローファーやパンプスを合わせた際に最も美しく見えるよう、股下の長さをミリ単位で調整。小股のヒゲを控えめにするなど、大人にふさわしいクリーンで上品な表情に。

【アーバンリサーチ】クリーンなテーパードベースは【リー】の名作「101」

「TAPERED JEANS」各\15,950【Lee101×URBAN RESEARCH】

【リー】を代表する不朽の名作「101」をベースに【アーバンリサーチ】が今の気分を落とし込んだ特別なテーパードデニムをリリース。ヴィンテージの趣を大切にしながらも、現代のワードローブに溶け込むクリーンな表情に仕上げています。腰まわりに程よいゆとりを持たせ、裾に向かって緩やかに細くなる絶妙なシルエットが体のラインを拾いすぎず、脚をすっきりと見せます。

【ファーストハンド】小柄さんもテクニック不要でバランスよく穿ける！

「別注 Carrot」\16,500【ヘルシーデニム】

【ヘルシーデニム】の人気モデル「Carrot」をベースに、リヨセル混生地でアップデートした【ファーストハンド】限定のスペシャルモデル。ヒップまわりを包み込む丸みのあるテーパードシルエットと、小柄な方でもバランスよく穿ける少し短めの丈感が特徴。リヨセル特有の柔らかな肌触りと優れた吸放湿性により、長時間の着用でも快適さが続く、テクニック不要でこなれ感を演出できます。

【シップス】エクスクルーシブモデルとして登場した【リーバイス®】の「Low Loose」

「LOW LOOSE ライトオンス」\15,400【リーバイス®】※2026年3月上旬発売予定

【リーバイス®】のトレンドのローライズをバギーフィットで仕上げた「Low Loose」のライトオンスモデルを【シップス】がエクスクルーシブモデルとして展開。幅広いストレートシルエットと長めの股下が、リラクシーながらも洗練された着回し力を発揮します。リヨセル混の素材を採用することで、定番のデニムに比べて軽く、美しいドレープ感と快適な穿き心地を実現した、シーズンレスに楽しめる1本です。

自分にぴったりのデニムは、シンプルな着こなしさえも自信に満ちたスタイルへと変えてくれます。細部までこだわり抜かれた究極の1本を味方につけて、10年後も愛せる自分らしい春の装いを育んでみませんか。

※価格はすべて税込みです